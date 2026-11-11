Incastrato il truffatore delle anziane: recuperati i preziosi nascosti in valigia

Un’operazione lampo dei Carabinieri della Compagnia di Sassari ha fatto scattare le manette ai polsi di un uomo accusato di aver messo a segno una doppia truffa fulminea nel giro di poche ore. Nel mirino sono finite due donne di 86 e 74 anni, raggirate con lo stravisto quanto efficace inganno dell’incidente stradale o della rapina simulata.

La tecnica era collaudata nei minimi dettagli. Prima la telefonata a casa da parte di un complice che si spacciava per un militare dell’Arma, con l’avviso che l’auto di un parente stretto era rimasta coinvolta in un grave fatto di cronaca. Subito dopo la richiesta: raccogliere in fretta gioielli e contanti da consegnare a un “collega” per delle verifiche urgenti. A quel punto entrava in azione il malvivente che, presentandosi alla porta della vittima di turno, riusciva a farsi consegnare l’oro e a sparire nel nulla non appena ottenuto il bottino.

A tradire l’uomo è stata la tempestività delle segnalazioni arrivate al 112. Raccolti i dettagli e la descrizione del sospetto, le pattuglie hanno setacciato via per via il centro storico di Sassari fino a individuarlo. Durante la perquisizione nella stanza del B&B che utilizzava come base d’appoggio, i militari hanno scovato valigie piene di preziosi e denaro contante, immediatamente riconosciuti e restituiti alle due anziane. Per il fermato si sono aperte le porte della camera di sicurezza in attesa delle decisioni del magistrato, mentre per la legge l’indagato resta da considerarsi innocente fino a un’eventuale condanna definitiva.