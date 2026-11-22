Il “Prometeo” di Gabriele Vacis inaugura il suo tour sardo al Teatro Civico di Alghero

Un viaggio alle origini del mito per interrogarsi sulle tensioni del presente. Arriva nell’Isola “Prometeo”, l’adattamento firmato e diretto da Gabriele Vacis del capolavoro di Eschilo, Prometeo Incatenato. Inserito nel cartellone della Stagione di Prosa 2026-2027 del CeDAC Sardegna, lo spettacolo vedrà in scena, accanto allo stesso Vacis nel ruolo di voce narrante, il giovane ensemble di PoEM (Potenziali Evocati Multimediali).

La tournée sarda prenderà il via domani, lunedì 23 novembre, alle 21 al Teatro Civico “Gavì Ballero” di Alghero (con replica matutina per le scuole martedì 24 alle 11). La compagnia si sposterà poi mercoledì 25 novembre alle 21 al Teatro “Tonio Dei” di Lanusei (replicando per gli studenti giovedì 26 alle 11), per chiudere venerdì 27 novembre alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale.

Al centro dell’opera c’è la figura del titano ribelle punito da Zeus per aver donato il fuoco e la conoscenza agli uomini, sottraendoli all’arbitrio degli dèi. Incatenato a una rupe ai confini del mondo per mano del Potere, della Forza e di Efesto, Prometeo non si piega alla tirannide: riceve la visita pietosa delle Oceanine e di Oceano, conforta la sventurata Io rivelandole il suo destino, e sfida fino all’ultimo il messaggero Ermes custodendo il segreto che potrebbe rovesciare il signore dell’Olimpo, finendo così sprofondato nel Tartaro.

Nella rilettura di Vacis — primo capitolo del Trittico della Guerra di PoEM — il ruolo del protagonista è affidato coralmente a tre interpreti. La struttura della tragedia classica, arricchita da canti, danze e dalla scenofonia di Roberto Tarasco, dialoga con la contemporaneità attraverso inserti letterari di autori come Luigi Meneghello e William Golding, restituendo al teatro la dimensione di un rito civile.

«Nel tempo Prometeo è stato il simbolo della ribellione», spiega Gabriele Vacis, tra i maestri della scena contemporanea italiana. «È un personaggio amato dai giovani perché, come loro, non riesce a contenere la propria forza nei recinti delle convenzioni: la sfida all’autorità costituita è la sua condizione vitale, oltre a rappresentare l’archetipo della conoscenza scientifica liberata dalla superstizione».

Per il regista, il valore del testo eschileo va oltre la semplice cronaca: «Si dice spesso che i classici sono attuali, ma in realtà sono contemporanei. L’attualità è stare in un solo tempo, l’adesso; la contemporaneità è la capacità di abbracciare tutti i tempi».

Sul palco con Gabriele Vacis ci saranno Davide Antenucci, Andrea Caiazzo, Pietro Maccabei, Eva Meskhi, Erica Nava, Enrica Rebaudo (che firma anche i cori), Edoardo Roti, Lorenzo Tombesi e Gabriele Valchera. La cura del suono è di Riccardo Di Gianni. La produzione è firmata da Artisti Associati Gorizia e PoEM, con il sostegno di MiC, Regione Sardegna, Comuni aderenti al CeDAC e Fondazione di Sardegna.