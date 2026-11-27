Il Parco di Porto Conte celebra l’agrobiodiversità: sabato evento aperto e laboratorio di smielatura

Sabato 28 novembre, dalle ore 10.00, il Parco di Porto Conte ospiterà l’evento aperto al pubblico “Economia sostenibile e comunità attive per la tutela della biodiversità”, dedicato alla valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e produttivo dei territori, nell’ambito del progetto CamBioVia Pro, finanziato dal Programma Interreg VI A Italia-Francia Marittimo 2021-2027 e attuato dall’Agenzia Laore Sardegna.

Una giornata di grande rilevanza per le eccellenze e peculiarità del territorio protetto. Durante la mattinata, dopo i saluti e gli interventi introduttivi del Presidente Emiliano Orrù e direttore Giulio Plastina, sono previsti i contributi di Marirosa Martinelli (Ufficio del Marchio) che parlerà del “Parco di Porto Conte e il suo sistema di certificazione”, a seguire verrà realizzato un “tavolo di confronto sugli strumenti di valorizzazione dell’agrobiodiversità”.

Al centro dell’iniziativa c’è un patrimonio di relazioni, saperi e tradizioni che unisce da secoli la Barbagia e la Nurra: quello della transumanza. Il progetto punta a rafforzare questo legame, valorizzando il capitale umano delle imprese agricole della Nurra, le pratiche di tutela dell’agrobiodiversità della Barbagia e le produzioni agroalimentari identitarie.

L’obiettivo è costruire un vero e proprio corridoio territoriale, capace di mettere in rete comunità, operatori economici e paesaggi culturali, generando nuove opportunità di sviluppo sostenibile. Una preziosa occasione per condividere esperienze, mettere in dialogo competenze e buone pratiche e rafforzare le sinergie tra territori che, pur con caratteristiche diverse, custodiscono un patrimonio comune di cultura, biodiversità e tradizioni produttive.

In occasione dell’evento, è prevista anche l’apertura del laboratorio di smielatura a Casa Gioiosa e una dimostrazione pratica a cura di Emilio Canu dell’azienda Bombarde Farm, certificata con il Marchio del Parco. I partecipanti potranno assistere alle diverse fasi della lavorazione e chi lo desidera potrà cimentarsi direttamente nell’attività, scoprendo da vicino una delle pratiche legate al mondo dell’apicoltura