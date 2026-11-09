Il Comitato Futuro Nazionale 221 contesta la bozza del PUC: «Mancano gli elaborati di dettaglio»

L’iter per l’adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Alghero continua a sollevare accese polemiche. Il Comitato Futuro Nazionale Alghero 221, legato al generale Vannacci, è tornato ad attaccare la giunta guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, contestando la mancanza di trasparenza e l’assenza degli elaborati di dettaglio nella documentazione resa pubblica per la consultazione. Secondo quanto evidenziato dal Comitato, le criticità già segnalate ad inizio ottobre – inerenti a un percorso condotto «sottotraccia» e privo di un adeguato coinvolgimento della cittadinanza – trovano ora riscontro nelle posizioni espresse da esponenti politici, amministratori ed ex amministratori, giornalisti e cittadini.

Al centro della denuncia vi è la presunta assenza di planimetrie e documentazione tecnica completa all’interno del materiale messo a disposizione della comunità. Una carenza che, ad avviso del gruppo, impedirebbe ai cittadini di presentare osservazioni consapevoli, riducendo la fase partecipativa a «un adempimento puramente formale».

«Sempre più voci denunciano la stessa problematica: un PUC sviluppato senza la necessaria trasparenza e lontano da un reale confronto con la comunità algherese», dichiara il Comitato 221, che chiama direttamente in causa il primo cittadino e gli assessori Roberto Corbia (Urbanistica) ed Enrico Daga (Programmazione strategica). Nel merito della rappresentanza politica, l’organizzazione pone un interrogativo: «Gli assessori Corbia e Daga, non eletti direttamente dai cittadini, ricoprono ruoli strategici nella definizione delle scelte urbanistiche della città. È legittimo chiedersi: a chi stanno rispondendo, se gli algheresi non sono messi nelle condizioni di conoscere e discutere queste scelte prima che arrivino in consiglio comunale?».

Tra le scelte urbanistiche nel mirino figurano innanzitutto la destinazione delle aree agricole di Surigheddu e Mamuntanas, dove la bozza del PUC prevede l’impiego di circa cento ettari ad alta vocazione agricola per la realizzazione del nuovo ospedale, di un nuovo cimitero e di campi da golf. Scelta definita dal Comitato come «una visione miope, che comprometterebbe il patrimonio agricolo storico e strategicamente rilevante per l’economia e l’identità della Riviera del Corallo».

Parimenti contestati sono gli interventi ipotizzati per l’area pubblica di Maria Pia, dove si prevedono la chiusura di viale I Maggio (strada di collegamento tra Alghero, Fertilia e il nord del territorio), la creazione di un nuovo waterfront di fronte al Palacongressi e l’inserimento di strutture alberghiere.

In merito agli insediamenti ricettivi a poca distanza dalla battigia, Futuro Nazionale solleva riserve sulla compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), chiedendo chiarimenti sull’ipotesi di collocare tali volumetrie tra i servizi ricettivi. «Non si può continuare a sacrificare una delle aree pubbliche più pregiate di Alghero per realizzare alberghi, anziché puntare su servizi realmente utili alla collettività e capaci di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici», afferma la nota.

L’organizzazione contesta l’opportunità di incrementare la ricettività alberghiera, ritenendo che l’aumento dei posti letto possa aggravare i problemi di sovraffollamento estivo e la pressione sulle infrastrutture e sulla viabilità cittadina. L’area di Maria Pia, secondo la loro proposta, dovrebbe invece ospitare strutture utili ad attrarre visitatori nel periodo compreso tra ottobre e maggio.

«Alghero ha bisogno di occupazione stabile e qualificata durante tutto l’anno, non di continuare a inseguire e potenziare un modello fondato sul lavoro stagionale e precario. Ai giovani bisogna offrire la possibilità di costruirsi un futuro, di avere un lavoro stabile, di potersi permettere l’affitto o l’acquisto di un’abitazione e di mettere su famiglia. La moltiplicazione dei posti letto non equivale necessariamente ad uno sviluppo socio-economico reale», viene specificato nel comunicato.

Vengono inoltre segnalate alcune scelte definite contraddittorie all’interno della programmazione comunale, come la destinazione del vecchio Ostello della Gioventù all’edilizia popolare e la contemporanea riconversione di strutture alberghiere a quattro stelle in Centro Residenziale per Anziani, rispetto alle quali si chiedono chiarimenti sulle linee strategiche generali. Per quanto riguarda il waterfront a Maria Pia, il Comitato ne rileva l’eccessiva invasività, ritenendo sufficiente la realizzazione di un semplice lungomare che mantenga la viabilità esistente senza determinare ulteriore consumo di suolo.

Di fronte a questo scenario, il Comitato Futuro Nazionale Alghero 221 chiede la pubblicazione integrale della documentazione disponibile del PUC e l’avvio di un effettivo percorso partecipativo prima dell’esame del Piano in Consiglio comunale. Per quanto riguarda in modo specifico l’area di Maria Pia, l’organizzazione sollecita la sospensione di ogni decisione fino a quando non saranno resi pubblici gli studi effettuati, le alternative progettuali considerate e le valutazioni di impatto ambientale con particolare riferimento alle componenti sociali ed economiche.

«Non si può chiedere ai cittadini di partecipare senza fornire loro tutti gli elementi necessari per comprendere le scelte fatte. Non si può decidere il destino di aree pubbliche di straordinario valore ambientale senza spiegare cosa si vuole realizzare e quali alternative siano state valutate», ribadisce la nota, concludendo che «il futuro di Alghero non può essere deciso nelle stanze del Palazzo, lontano dagli occhi dei cittadini. Maria Pia, Surigheddu, Mamuntanas e l’intero territorio appartengono alla comunità. Gli algheresi hanno il diritto di conoscere, discutere e decidere quale città lasciare alle prossime generazioni. Il futuro di Alghero va deciso con gli algheresi e alla luce del sole».