Il catalano di Maiorca sbarca ad Alghero: conferenza con il linguista Sebastià Salvà i Puig

La Biblioteca Catalana di Alghero ospiterà giovedì 12 novembre 2026, alle ore 19, la conferenza «El català de Mallorca: característiques generals», tenuta da Sebastià Salvà i Puig, docente di Filologia catalana all’Universitat de les Illes Balears. L’incontro offrirà al pubblico algherese l’occasione di conoscere più da vicino la varietà di catalano parlata a Maiorca e di confrontarla con quella di Alghero. La conferenza si inserisce nel ciclo «Tardes de tertúlia», pensato per favorire il dialogo tra i relatori e il pubblico. Dopo l’intervento, i partecipanti potranno rivolgere domande al relatore e prendere parte alla discussione.
Originario di Llucmajor, a Maiorca, Salvà insegna grammatica descrittiva del catalano e si occupa di sintassi e di storia della lingua. Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Universitat de les Illes Balears, ha proseguito gli studi nel campo della linguistica, conseguendo nel 2021 il dottorato all’Universitat Autònoma de Barcelona. Ha dedicato la sua tesi a un tratto del catalano di Maiorca, l’accordo del participio passato. Per questo lavoro ha ricevuto nel 2023 il Premio Marià Aguiló di grammatica storica e storia della lingua, conferito dalla Sezione filologica dell’Institut d’Estudis Catalans, e nel 2024 il premio straordinario di dottorato.
L’incontro è organizzato dall’Institut Ramon Llull in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, l’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, Plataforma per la Llengua e l’Obra Cultural de l’Alguer. L’appuntamento è alla Biblioteca Catalana, in carrer de Pa i Aigua 44, ad Alghero. L’ingresso è libero e gratuito.
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La Biblioteca Catalana de l’Alguer acollirà dijous 12 de novembre de 2026, a les 19 h, la conferència «El català de Mallorca: característiques generals», a càrrec de Sebastià Salvà i Puig, professor de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears. La trobada oferirà al públic alguerès l’oportunitat de conèixer més de prop el català de Mallorca i de comparar-lo amb el de l’Alguer. La conferència s’emmarca en el cicle «Tardes de tertúlia», que vol afavorir el diàleg entre els ponents i el públic. Després de la intervenció, els assistents podran fer preguntes al ponent i participar en el debat.
Nascut a Llucmajor, a Mallorca, Salvà imparteix gramàtica descriptiva del català i centra la seva recerca en la sintaxi i la història de la llengua. Després de llicenciar-se en Dret a la Universitat de les Illes Balears, va continuar els estudis en el camp de la lingüística i es va doctorar el 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va dedicar la tesi a un tret del català de Mallorca, la concordança del participi passat. Per aquest treball va rebre el 2023 el Premi Marià Aguiló de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua, atorgat per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i el 2024 el premi extraordinari de doctorat.
L’Institut Ramon Llull organitza la trobada amb la col·laboració del Departament de Ciències Humanístiques i Socials de la Universitat de Sàsser, l’Ofici de l’Alguer de la Delegació del Govern de Catalunya a Itàlia, Plataforma per la Llengua i l’Obra Cultural de l’Alguer. L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Catalana, al número 44 del carrer de Pa i Aigua, a l’Alguer. L’entrada és lliure i gratuïta.