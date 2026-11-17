I soldi degli assistiti spesi in ristoranti e shopping: misure cautelari per un’amministratrice di sostegno

Avrebbero approfittato del ruolo di tutela su diciassette persone fragili e anziane del Sulcis Iglesiente per appropriarsi sistematicamente di oltre 700 mila euro. Con l’accusa di peculato, i finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari e con il coordinamento della Procura locale, hanno eseguito due misure cautelari personali nei confronti di un’avvocata di Carbonia, operante come amministratrice di sostegno, e di suo marito.

Per la professionista è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria insieme alla sospensione dall’attività forense e dagli incarichi di amministrazione di sostegno per dodici mesi. Per il coniuge è stato invece disposto l’obbligo di firma. Contestualmente, le Fiamme Gialle hanno eseguito un sequestro preventivo, anche per equivalente, fino a coprire l’intero ammontare del profitto contestato.

L’indagine ha preso il via dalla denuncia della figlia di due assistiti che, soltanto dopo la morte dei genitori, è riuscita a ottenere il rendiconto della gestione patrimoniale. Dall’analisi dei documenti sono emerse gravi anomalie: ingenti prelievi di contante effettuati persino dopo il decesso degli anziani e spese dichiarate per decine di migliaia di euro — tra vitto, vestiario, cura della persona e stipendi delle badanti — totalmente prive di ricevute. Inoltre, le rette della residenza sanitaria assistenziale in cui era ricoverata la madre della denunciante risultavano in gran parte non pagate o saldate in ritardo, generando un debito di decine di migliaia di euro.

Estendendo i controlli a tutti gli incarichi gestiti dalla legale a partire dal 2017, gli investigatori hanno ricostruito lo stesso schema su diciassette persone. Nonostante i conti correnti degli assistiti fossero capienti, le rette delle strutture di ricovero restavano spesso insolute. Al contrario, si registravano prelievi in contanti sistematici e superiori ai limiti fissati dal giudice tutelare, effettuati subito dopo l’accredito delle pensioni.

Sotto la lente della Guardia di Finanza sono finiti anche i ricavi della vendita di alcuni immobili degli assistiti e diversi pagamenti tramite Pos ritenuti incompatibili con le esigenze degli anziani: acquisti di abbigliamento per bambini, casalinghi, articoli per il bricolage, oltre a conti in ristoranti e centri commerciali. Le verifiche hanno inoltre evidenziato ripetute violazioni degli obblighi di rendicontazione al giudice tutelare.

Le indagini hanno coinvolto anche il marito dell’avvocata. L’uomo, cointestatario di un conto corrente sul quale confluivano versamenti in contanti ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati, avrebbe ricevuto numerose ricariche Postepay disposte dalla moglie. Secondo gli accertamenti, l’indagato partecipava inoltre alla gestione pratica degli assistiti, occupandosi della consegna di beni a domicilio e recandosi nelle strutture di ricovero per portare denaro contante destinato alle piccole spese quotidiane dei degenti.

Nel corso delle perquisizioni e delle operazioni di sequestro, i finanzieri hanno posto sotto vincolo oltre 30 mila euro in contanti, cinque orologi di pregio — di cui tre in oro — trovati nell’abitazione della coppia, tre immobili situati due a Cagliari e uno a Carbonia, oltre a diverse disponibilità finanziarie. L’operazione conferma l’attenzione delle autorità nella tutela patrimoniale delle fasce più deboli della popolazione affidate alla protezione dell’autorità giudiziaria.