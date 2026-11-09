Guerra di annunci a Sa Segada, il centrodestra attacca: «Tensioni in AVS, Cacciotto ha perso il controllo»

“A Sa Segada è partita la rincorsa alla medaglietta. Prima Moro e Podda ringraziano l’assessore Piu per 100mila euro destinati agli immobili della borgata. Subito dopo Di Nolfo rivendica un finanziamento dello stesso importo per la chiesa. Due annunci che raccontano la guerra tra correnti di AVS, ormai arrivata persino nelle borgate”. Lo dichiara l’opposizione di centrodestra in Consiglio comunale.

“Da una parte Europa Verde, con Piu, riferimento del sindaco Cacciotto, Moro e Podda; dall’altra Sinistra Italiana, con Di Nolfo, Arca Sedda e Occhioni. Una contesa interna alla stessa forza politica del sindaco, che si aggiunge alle tensioni tra i partiti della maggioranza. Cacciotto sembra aver perso il controllo non soltanto della coalizione, ma persino del proprio gruppo politico”.

“I finanziamenti sono una buona notizia, ma occorre chiarire se si tratti di interventi distinti e quali opere siano previste. Per gli immobili comunali siamo ancora allo schema di convenzione: prima delle medagliette servono gli atti e poi i cantieri”.

“Intanto resta senza risposta la questione dell’immobile regionale utilizzato per un pranzo di Europa Verde con tesseramento e raccolta fondi. La Regione ne ha indicato la destinazione ad attività di oratorio, ludiche e sociali. Un pranzo di partito non diventa un’attività ricreativa per bambini soltanto perché si svolge in una borgata. Chi ha autorizzato quell’utilizzo e con quali presupposti?”

“La città ha bisogno di un’amministrazione capace di lavorare, non di assistere a continue contese tra componenti della maggioranza. E Sa Segada merita opere realizzate e risposte trasparenti, non una guerra di comunicati” – concludono dall’opposizoione.