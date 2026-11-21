Mattinata di paura lungo le strade del Nord-Ovest sardo, dove un grave sinistro stradale ha coinvolto un motociclista di 57 anni. L’allarme è scattato nelle prime ore di oggi lungo la strada statale 127 bis, nel tratto che collega Alghero al centro abitato di Uri.
Secondo una prima ricostruzione, il centauro avrebbe improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo a due ruote, finendo fuori dalla carreggiata in un impatto molto violento. Data la gravità delle condizioni cliniche riscontrate dai sanitari del 118 giunti sul luogo del sinistro, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasferire d’urgenza il ferito presso il presidio ospedaliero di Sassari.
Attualmente l’uomo si trova sotto stretta osservazione medica in prognosi riservata. Sul posto hanno operato i militari dell’Arma dei Carabinieri per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi tecnici utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.