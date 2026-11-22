Grave incidente nel centro di Porto Torres: donna in elisoccorso in codice rosso

Un forte impatto tra due vetture ha bloccato nella giornata odierna la circolazione lungo una delle arterie principali di Porto Torres. A riportare le conseguenze più serie è stata una giovane automobilista, trasferita d’urgenza in elicottero verso una struttura ospedaliera in condizioni critiche.

L’episodio si è verificato nelle vicinanze di via Antonelli. L’auto guidata dalla ragazza si è capovolta in seguito alla collisione con un’altra utilitaria, il cui conducente è rimasto illeso. Determinante l’intervento della squadra dei pompieri per liberare la ferita dalle lamiere e consentirne il successivo imbarco sul mezzo di soccorso aereo.

Per i rilievi di rito e la gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri, che hanno temporaneamente deviato o fermato le auto provenienti da Sassari per permettere le operazioni in sicurezza e chiarire le cause dello schianto.