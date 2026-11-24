Gli Alguerunners brillano nella trasferta di Uta: un oro e un argento di categoria tra 10 km e mezza maratona

Grande soddisfazione in casa Alguerunners, protagonista nella trasferta podistica di Uta con due importanti piazzamenti sul podio nelle rispettive distanze dei 10 e dei 21 chilometri. A firmare i risultati della società algherese sono stati Gianni Mura, primo classificato di categoria nella 10 km, e Marco Pisu, secondo di categoria nella mezza maratona.

Due prove differenti per chilometraggio e gestione dello sforzo, ma accomunate dalla stessa determinazione agonistica. In un contesto competitivo di buon livello tecnico, caratterizzato da un gruppo di avversari agguerriti che hanno imposto un ritmo elevato fin dalle prime battute, i due portacolori algheresi hanno saputo interpretare al meglio la gara, mostrando solidità atletica e capacità di gestire la fatica lungo tutto il tracciato.

Mura ha così centrato un prestigioso primo posto di categoria nella gara più breve, mentre Pisu ha conquistato con merito la seconda piazza di categoria sulla distanza dei 21 chilometri. Due riscontri che confermano la continuità di rendimento degli atleti degli Alguerunners — supportati lungo tutto il percorso da Raffaele Idda — capaci ancora una volta di portare in alto i colori della società algherese anche lontano da casa.