Giornata mondiale del diabete, Forza Italia propone al sindaco di illuminare un monumento di blu

Il gruppo consiliare di Forza Italia ad Alghero, composto da Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, ha proposto al sindaco Cacciotto di aderire alla Giornata mondiale del diabete in programma per il 14 novembre, illuminando di blu un monumento o un luogo simbolico della città. Secondo i promotori dell’iniziativa, l’atto non rappresenterebbe unicamente un gesto simbolico, ma un segnale di attenzione nei confronti di una patologia che in Sardegna registra dimensioni di rilievo.

La Giornata mondiale del diabete è stata istituita nel 1991 dalla Federazione Internazionale del Diabete (IDF) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per poi essere riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 2006. La data del 14 novembre ricorda la nascita di Frederick Banting, lo scienziato che nel 1922 scoprì l’insulina insieme a Charles Best. La ricorrenza vede oggi l’adesione di oltre 160 Paesi, con l’organizzazione di incontri, screening e l’illuminazione in blu — colore del cerchio scelto come simbolo universale della malattia — di edifici pubblici e monumenti.

Il contesto regionale evidenzia un impatto rilevante della patologia. Stando ai dati ISTAT 2024 richiamati nel testo, il 6,5% della popolazione sarda (oltre 100 mila persone) convive con il diabete. Per quanto riguarda il diabete di tipo 1 in età pediatrica, l’Isola registra un’incidenza di 74 nuovi casi all’anno ogni 100 mila bambini — valore da quattro a cinque volte superiore rispetto alla media delle altre regioni italiane —, con circa 130 nuove diagnosi annuali tra i minori.

Alla luce di tali rilevazioni, il gruppo consiliare azzurro evidenzia la necessità di mantenere alta l’attenzione su prevenzione, diagnosi precoce e supporto ai pazienti e ai loro nuclei familiari.

«Chiediamo pertanto al sindaco Cacciotto di accogliere la proposta e di individuare un monumento o uno spazio rappresentativo della città da illuminare di blu nella giornata del 14 novembre. È un’iniziativa semplice, di grande valore civile, che consentirebbe ad Alghero di unirsi a una mobilitazione internazionale e di testimoniare concretamente la propria vicinanza a tante persone che ogni giorno convivono con questa malattia», affermano i consiglieri di Forza Italia, concludendo che «anche Alghero e gli algheresi debbono fare la propria parte».