Giornata contro la violenza sulle donne, Pirisi: «Impegno quotidiano sul piano culturale ed educativo»

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il presidente del Consiglio comunale di Alghero, Mimmo Pirisi, ha diffuso una nota per ribadire la posizione dell’assemblea cittadina sul tema.

«Nella giornata odierna il Consiglio comunale di Alghero rinnova il proprio fermo impegno istituzionale contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere» dichiara Pirisi, sottolineando che la ricorrenza del 25 novembre «non è solo un momento di commemorazione, ma un richiamo alla responsabilità collettiva che coinvolge le istituzioni, la scuola, le famiglie e l’intera comunità cittadina».

Nel suo intervento, il presidente del Consiglio comunale indica inoltre le priorità d’azione necessarie per affrontare il fenomeno: «Contrastare la violenza sulle donne richiede un lavoro quotidiano sul piano culturale ed educativo, unito al sostegno concreto alla rete territoriale dei centri antiviolenza».

Pirisi conclude rivolgendo un messaggio diretto alle vittime: «Nessuna donna deve sentirsi sola: le istituzioni hanno il dovere di garantire ascolto, tutela e strumenti efficaci di prevenzione».