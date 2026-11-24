Giornata contro la violenza sulle donne, gli aeroporti di Alghero e Olbia in prima linea per il 25 novembre

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli Aeroporti di Alghero e Olbia promuovono una serie di iniziative di sensibilizzazione per diffondere la cultura del rispetto, della parità e della responsabilità collettiva.

Allo scalo di Alghero, per tutta la giornata di domani, mercoledì 25 novembre, la Main Hall sarà illuminata di rosso in memoria delle vittime di violenza e femminicidio. La panchina rossa, già presente all’interno dell’aerostazione, continuerà a ricordare l’importanza di un impegno quotidiano e a promuovere il 1522, il numero nazionale gratuito di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking. Nelle aree check-in e partenze, inoltre, alcune sedute verranno riservate simbolicamente alle donne vittime di femminicidio nell’ambito della campagna nazionale “Posto Occupato”, mentre tutto il personale aeroportuale indosserà un fiocchetto rosso in segno di solidarietà.

A Olbia, sempre domani dalle 9:30 alle 12:00, l’Aula Magna dell’Aeroporto Costa Smeralda ospiterà il convegno “Non sei sola. C’è un filo che ci unisce”, dedicato alla prevenzione della violenza maschile contro le donne. Protagonisti dell’incontro saranno gli studenti delle scuole del territorio, chiamati a confrontarsi con rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, giudiziario, dell’informazione, delle forze dell’ordine e dei centri antiviolenza, tra cui Prospettiva Donna e il Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti. L’obiettivo è aiutare i più giovani a riconoscere gli stereotipi e le relazioni tossiche, imparando a distinguere l’amore dal possesso.

Allo scalo gallurese saranno allestite anche due installazioni simboliche e l’iniziativa partecipativa “Lascia il tuo pensiero”: al Piano Mezzanino passeggeri e visitatori potranno completare la frase «Una donna deve essere libera di…» annodando il proprio cartellino a un filo rosso. Sarà possibile contribuire anche online attraverso il portale dedicato (nonseisola.karanalitics.it), con i messaggi proiettati in tempo reale sullo schermo dell’evento.

Accanto alle attività locali, gli Aeroporti del Nord Sardegna aderiscono infine alla campagna nazionale coordinata da Assaeroporti, che domani vedrà gli scali italiani diffondere contenuti condivisi sui propri canali social per tenere alta l’attenzione sul tema.