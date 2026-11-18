Gestione posidonia, “Noi Riforniamo Alghero” incalza la Regione: «Quale futuro per l’impianto di San Marco?»

Il gruppo consiliare Noi Riforniamo Alghero torna ad accendere i riflettori sulla gestione della posidonia spiaggiata e sul futuro dell’impianto di trattamento di San Marco, rivolgendosi direttamente all’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi, e chiamando in causa anche gli esponenti dell’Assemblea sarda.

Secondo il gruppo politico — che fa parte della coalizione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto — il tema riguarda «la gestione delle nostre coste, le risorse pubbliche e il funzionamento di infrastrutture strategiche» e «non può essere affrontato soltanto quando la stagione estiva è ormai alle porte». Da qui la scelta di intervenire apertamente, anche nell’ottica di un confronto franco interno alla stessa maggioranza: «La lealtà verso una coalizione non può significare rinunciare alla libertà di esprimere le proprie convinzioni», sottolinea Noi Riforniamo Alghero, spiegando che sollevare il problema offre anche ai colleghi alleati «l’occasione di chiedere chiarimenti e assumere una posizione, senza imbarazzi o ambiguità».

Nel merito, il gruppo pone una serie di quesiti all’assessora Laconi, ricordando che l’impianto di San Marco è inserito nella pianificazione regionale dei rifiuti ed è stato realizzato grazie a un investimento complessivo rilevante: «1.875.000 euro» stanziati dalla stessa Regione, che si aggiungono «ai circa 5 milioni di investimento PNRR». Oltre a chiedere se l’esponente della Giunta abbia mai visitato la struttura per verificarne le tecnologie di recupero della sabbia e di separazione dei materiali estranei — invitandola formalmente a farlo —, Noi Riforniamo Alghero solleva un problema di coerenza amministrativa. «Perché la Regione riesce a organizzare e indirizzare i flussi dei rifiuti verso impianti come il termovalorizzatore di Tossilo, con conseguenti costi di trasporto e trattamento che ricadono anche sui cittadini, mentre un impianto come quello di San Marco, finanziato con denaro pubblico e inserito nella pianificazione regionale, viene lasciato senza una concreta strategia di utilizzo?», domanda il gruppo, chiedendo perché non ne venga promosso l’impiego presso i Comuni costieri.

Al centro delle critiche c’è inoltre la deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 2026. Secondo Noi Riforniamo Alghero, i criteri di finanziamento adottati finiscono per disincentivare il trasferimento della posidonia negli impianti autorizzati, relegando tali operazioni alle sole «eventuali risorse residue». Una scelta che, per il gruppo algherese, rischia di porsi in contrasto con l’Ordine del giorno n. 84/XVII approvato dal Consiglio regionale il 12 agosto 2026, che impegnava l’esecutivo a sostenere modelli di gestione sostenibile valorizzando proprio il recupero della sabbia e la separazione dei materiali.

L’appello si estende quindi ai consiglieri regionali firmatari di quell’atto di indirizzo, a partire dall’unico rappresentante del territorio algherese in Aula, Valdo Di Nolfo. Il gruppo chiede loro se ritengano normale che un indirizzo politico votato dall’Assemblea rischi di restare inattuato, sollecitando un intervento per «chiedere conto di questa evidente contraddizione» ed evitare che venga svuotata la funzione di indirizzo e controllo dell’organo eletto.

In chiusura, Noi Riforniamo Alghero sintetizza le richieste rivolte all’assessora Laconi chiedendo risposte precise su quattro punti: quale ruolo la Regione intenda assegnare all’impianto di San Marco, se voglia promuoverne l’uso tra i Comuni costieri, come intenda attuare l’ordine del giorno del Consiglio regionale e se sia disponibile a visitare il sito avviando un confronto con gli enti interessati. «I soldi pubblici sono stati investiti. L’impianto esiste. Ora la Regione spieghi quale futuro intende garantirgli», conclude il gruppo.