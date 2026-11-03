Gestione della posidonia, Noi Riformiamo Alghero: «Regione in contraddizione, a rischio l’impianto di San Marco»

La gestione della posidonia spiaggiata in Sardegna riapre il dibattito politico e istituzionale. Al centro delle critiche del gruppo «Noi Riformiamo Alghero» c’è la deliberazione adottata dalla Giunta regionale il 28 ottobre scorso, che definisce l’assetto e le risorse per il triennio 2026-2028. Per il prossimo triennio la Regione ha infatti stanziato 700 mila euro all’anno, indicando come priorità gli interventi di movimentazione temporanea e il riposizionamento della pianta marina sulla stessa battigia, destinando invece il finanziamento per la rimozione permanente e il conferimento in impianti di recupero alla sola presenza di eventuali risorse residue.

Secondo quanto rilevato dal coordinamento di «Noi Riformiamo Alghero», la nuova impostazione appare in forte contrasto con le risorse pubbliche impiegate nel recente passato per la realizzazione di infrastrutture dedicate.

«Ad Alghero, nella zona industriale di San Marco, è stato realizzato un impianto per il trattamento e il recupero della posidonia, un progetto fortemente voluto e sostenuto, durante il precedente mandato amministrativo, dall’allora assessore all’Ambiente Andrea Montis», ricordano dal gruppo politico. L’infrastruttura, ideata per trasformare l’emergenza ambientale in un ciclo di recupero, ha visto «circa 5 milioni di euro di finanziamento PNRR per l’impianto principale e ulteriori 1.875.000 euro stanziati dalla Regione Sardegna per l’area di messa a riserva, destinati al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari».

Un investimento complessivo di quasi 7 milioni di euro per un polo industriale accreditato di una capacità di trattamento di circa 20.000 tonnellate all’anno, in grado di vagliare e separare la sabbia, tracciare i materiali estranei e recuperare la biomassa vegetale.

Dalla formazione politica si sottolinea inoltre come l’impianto non costituisca un’eccezione nel quadro sardo: «La stessa Regione ha infatti autorizzato due strutture di questo genere: una a Quartu Sant’Elena, operativa già dal 2015 e della quale anche il Comune di Alghero si è avvalso negli anni, e l’altra proprio ad Alghero, realizzata attraverso importanti investimenti pubblici. Entrambi gli impianti sono inseriti nella pianificazione regionale dei rifiuti». Per i promotori della nota, la contraddizione risiede nel fatto che la Regione ha riconosciuto e finanziato tali opere, mentre «oggi le nuove disposizioni rischiano di disincentivarne l’utilizzo, relegando il conferimento agli impianti di recupero a una soluzione residuale».

Il gruppo rileva inoltre come l’impianto algherese incontri difficoltà operative: «Alle difficoltà autorizzative e gestionali si aggiunge una collaborazione istituzionale che troppo spesso non appare all’altezza delle esigenze delle amministrazioni comunali». Pur escludendo deroghe alle norme ambientali, il gruppo sollecita le strutture regionali a un affiancamento tecnico «orientato alla soluzione dei problemi, non all’aggravamento delle difficoltà».

Nel documento si richiama poi un atto politico assembleare approvato pochi mesi prima: «Il 12 agosto 2026 il Consiglio regionale ha approvato l’Ordine del giorno n. 84/XVII, impegnando la Giunta a prevedere criteri di premialità per i Comuni che adottano sistemi sostenibili di gestione della posidonia, valorizzando proprio il recupero della sabbia e la separazione di plastiche, microplastiche e altri materiali». L’adozione, a breve distanza di tempo, di indirizzi di Giunta che pongono il conferimento in impianti in una posizione economicamente subordinata viene quindi definita come una discrepanza da chiarire.

Pur ribadendo la validità del mantenimento della posidonia sugli arenili quando esercita la propria azione antierosiva naturale, «Noi Riformiamo Alghero» evidenzia come «quando la rimozione è necessaria, il recupero attraverso impianti specializzati deve essere una soluzione concretamente sostenuta. Non possiamo finanziare la realizzazione di infrastrutture strategiche e poi non creare le condizioni affinché possano essere utilizzate. Un impianto non si realizza per essere inaugurato, ma per funzionare».

Le prospettive tracciate per il sito di San Marco puntano a un raggio d’azione sovracomunale: «Quello di San Marco potrebbe diventare un riferimento per l’intero Nord Sardegna, ben oltre le esigenze della sola città di Alghero. Ma per farlo serve una strategia regionale coerente».

Il testo si conclude con un avvertimento sulle possibili conseguenze gestionali e contabili: «Se l’atteggiamento non cambierà a tutti i livelli istituzionali e amministrativi, il rischio concreto è che un’infrastruttura nata per diventare un fiore all’occhiello della gestione ambientale della Sardegna finisca per trasformarsi in un investimento pubblico incapace di esprimere il proprio potenziale, fino a diventare un progetto fallimentare». Qualora il sito rimanesse inutilizzato, il gruppo preannuncia l’intenzione di sollecitare un approfondimento «agli organi competenti, a partire dalla Corte dei Conti, sul corretto impiego delle risorse pubbliche».

Da qui l’invito rivolto al Comune di Alghero, agli altri enti locali del territorio e alla Città Metropolitana di Sassari «affinché si facciano parte attiva, stimolando e sollecitando la Regione a prendere seriamente in considerazione questa vicenda», promuovendo un’azione congiunta al di là delle appartenenze politiche.