Gestione campo da rugby: Forza Italia chiede al sindaco di riferire in Consiglio

“La procedura avviata dal Comune per individuare una soluzione gestionale e strutturale per il campo da rugby di Maria Pia non ha prodotto risultati. Gli uffici competenti hanno infatti proposto di concludere con esito negativo la fase istruttoria, non avendo individuato alcuna proposta idonea a proseguire il percorso. È un passaggio che impone all’Amministrazione di assumersi le proprie responsabilità e di spiegare agli algheresi quale sia il progetto per il futuro dell’impianto. Dopo mesi di annunci e una procedura che avrebbe dovuto aprire la strada a una soluzione complessiva, siamo ancora al punto di partenza”. Lo dichiarano i consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini.

“L’esito dell’istruttoria conferma che il percorso avviato dal Comune non ha consentito di individuare una proposta da portare avanti. Non intendiamo mettere in discussione il lavoro delle società sportive, che hanno diritto a presentare le proprie proposte. Il problema è amministrativo e riguarda il Comune: dopo questo esito, quale strada intende percorrere? Come pensa di garantire la riqualificazione, la sicurezza e una gestione ordinata dell’impianto?. C’è poi una questione immediata sulla quale Forza Italia chiede una risposta senza ulteriori rinvii: chi ha oggi la disponibilità del campo e in forza di quale titolo? L’affidamento provvisorio annuale all’Amatori Rugby, secondo quanto risulta dagli atti, sarebbe giunto a scadenza a metà novembre. Il Comune deve chiarire se sia intervenuto un nuovo provvedimento, se l’affidamento sia stato prorogato o se esista un diverso titolo che legittimi l’attuale utilizzo della struttura. Non è accettabile che su un bene pubblico permanga una situazione di incertezza”.

“Chiediamo chiarezza e trasparenza. I cittadini algheresi e tutto il mondo sportivo hanno il diritto di sapere come vengono utilizzate le strutture pubbliche, chi le gestisce, sulla base di quali atti, a quali condizioni e con quali obblighi. È un patrimonio della comunità e deve essere amministrato nell’interesse della collettività. Restano inoltre aperte le questioni emerse durante il sopralluogo comunale del 22 settembre: l’assenza della certificazione di agibilità, le carenze nella documentazione relativa agli impianti tecnologici e il mancato superamento della prova di carico da parte della tribuna scoperta. Sono aspetti che richiedono verifiche, interventi e risposte puntuali prima di qualsiasi ulteriore scelta sull’utilizzo della struttura. A pagare il prezzo di questa situazione è anche l’attività sportiva. L’Alguer Rugby, che coinvolge centinaia di iscritti, bambini e famiglie, deve poter disporre di spazi e orari adeguati per svolgere regolarmente gli allenamenti”.

“Non è accettabile che una struttura comunale non riesca a garantire condizioni di accesso chiare ed eque alle società cittadine. Forza Italia chiede al sindaco Cacciotto di uscire dall’incertezza e di riferire al Consiglio comunale. Occorre chiarire immediatamente il titolo di utilizzo attuale, rendere pubblici gli atti che regolano la gestione, definire gli interventi necessari per la sicurezza e indicare tempi e modalità per una soluzione stabile. Lo sport algherese non può continuare ad aspettare mentre l’Amministrazione rinvia le decisioni. Le strutture pubbliche appartengono alla collettività e devono essere gestite con legalità -che oggi difetta- trasparenza e pari opportunità per tutte le società sportive”. – concludono dal gruppo azzurro.