«Gaudí e la Sardegna»: giovedì a Sassari l’incontro con l’architetto Angelo Ziranu

Il contributo di un architetto sardo al completamento della Sagrada Família di Barcellona sarà al centro della conferenza «Gaudí e la Sardegna: un legame di luce nella Sagrada Família», organizzata dal Gremio dei Sarti di Sassari per giovedì 5 novembre, alle ore 19, presso la Biblioteca Francescana di Santa Maria di Betlem in via Artiglieria 1A. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni dell’Anno Gaudí 2026, che commemora il centenario della scomparsa del celebre maestro catalano.

Il Gremio dei Sarti custodisce un legame secolare con la Catalogna, testimoniato dalla devozione alla Madonna di Montserrat, venerata nell’isola anche con il nome di Nostra Signora di Monserrato. Attraverso la tutela del simulacro della Vergine, l’associazione mantiene viva una tradizione religiosa profondamente radicata nella storia della comunità sassarese, rinnovando oggi questo storico ponte culturale con un appuntamento incentrato sull’arte e sull’architettura.

L’incontro si aprirà con i saluti di padre Salvatore Sanna e del presidente del Gremio dei Sarti Marco Sanna, a cui seguiranno gli interventi del dottor Gustau Navarro Barba, in rappresentanza della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, dell’architetto Angelo Ziranu e dell’architetto Giovanni Andrea Pasca, obriere maggiore del Gremio.

Originario di Orani, l’architetto Angelo Ziranu ripercorrerà la propria esperienza professionale all’interno del team impegnato nel completamento della basilica. Tra il 2007 e il 2008 ha partecipato alla progettazione delle torri di copertura delle cappelle absidali, mentre dal 2008 al 2010 è stato responsabile della progettazione degli spazi interni, del presbiterio, del deambulatorio, delle cappelle absidali e degli arredi liturgici, in vista della solenne consacrazione dell’edificio curata da Benedetto XVI nel 2010. Il suo contributo permetterà al pubblico di conoscere da vicino le dinamiche del cantiere e le scelte tecnico-liturgiche che ne hanno guidato lo sviluppo.

All’impegno sul campo a Barcellona, Ziranu ha affiancato un’intensa attività di ricerca e divulgazione in Sardegna, curando mostre dedicate a Gaudí a Cagliari, Alghero e Oliena. Presso l’Università di Cagliari ha inoltre approfondito l’analisi delle metodologie impiegate nella basilica, dalle tecnologie d’avanguardia per il rilievo e la progettazione ai temi generali dell’architettura di culto.

L’appuntamento offrirà così una complessa lettura delle relazioni tra la Sardegna e la Catalogna, intrecciando la secolare fede per la Vergine di Montserrat, l’eredità artistica di Gaudí e il prestigioso apporto dell’architettura sarda contemporanea.