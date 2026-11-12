Gara deserta per il Capodanno, FdI: “Priorità salvare l’evento, poi faremo i conti con le responsabilità”

Nuovo intervento nel dibattito politico algherese dopo l’esito della gara per l’organizzazione del Capodanno, dichiarata deserta. A intervenire è la sezione cittadina di Fratelli d’Italia, che in una nota sollecita un passaggio immediato in Commissione Turismo e critica la gestione temporale e amministrativa dell’operazione da parte della Regione e dell’amministrazione comunale. “Ora pensiamo ad Alghero, ma il sindaco smetta di subire le scelte di Sassari e della Regione”, esordisce il partito, definendo l’esito del bando “un fatto estremamente preoccupante” e sottolineando la necessità di “individuare ogni percorso praticabile per salvaguardare il Cap d’Any algherese, considerato ciò che rappresenta dal punto di vista turistico e occupazionale”.

Pur dichiarandosi “fin da ora disponibile a offrire il proprio contributo, con spirito di responsabilità, affinché la città non perda uno degli appuntamenti più importanti della propria programmazione turistica, costruito nel tempo, e che ha visto Alghero confermarsi regina dei capodanni in piazza, con ricadute economiche significative per le attività produttive e commerciali del territorio”, Fratelli d’Italia chiede al primo cittadino un chiarimento formale. “Chiediamo che il sindaco Cacciotto riferisca immediatamente in Commissione Turismo, chiarendo lo stato delle interlocuzioni con la Regione, i prossimi passaggi amministrativi, i tempi previsti e, soprattutto, quali alternative siano state predisposte nel caso in cui anche la procedura negoziata non dovesse andare a buon fine”.

Nel documento vengono poi individuate quelle che il partito definisce responsabilità politiche precise, a partire dalle tempistiche: “Vista la complessità della procedura, la scelta della Regione di sottoscrivere l’accordo con il Comune soltanto il 16 settembre è stato un grave errore. Il bando è stato pubblicato così il 30 settembre, appena tre mesi prima dell’evento. Una tempistica che ha inevitabilmente compresso i margini organizzativi, scaricando sul Comune di Alghero la gestione di un progetto di grande portata in tempi estremamente ristretti”. A questo elemento, secondo la nota, si aggiungono “le linee guida dell’offerta, sempre previste dalla Regione, evidentemente troppo rigide, considerato lo scarso interesse degli operatori a partecipare alla gara”.

Fratelli d’Italia traccia quindi un parallelo con il capoluogo di provincia: “Così ancora una volta, la disorganizzazione della sinistra rischia di penalizzare Alghero. Il confronto con Sassari è emblematico: mentre Alghero si ritrova a rincorrere soluzioni dopo una gara deserta, il capoluogo ha già proceduto all’affidamento del servizio relativo alla prestazione artistica di Zucchero, portando avanti la propria programmazione. Due velocità che evidenziano una concorrenza sleale, anche alla luce delle condizioni create dalla stessa politica regionale”.

L’affondo si concentra infine sul ruolo politico dell’amministrazione cittadina rispetto agli equilibri territoriali: “Ed è proprio su questo fronte che emerge sfortunatamente l’irrilevanza politica della sinistra algherese, cannibalizzata da quella del capoluogo di provincia. Alghero avrebbe avuto bisogno di un primo cittadino capace di difenderne gli interessi, pretendere garanzie e rivendicare condizioni adeguate. Proprio come avveniva durante le scorse amministrazioni di centrodestra. Invece, ancora una volta, Cacciotto appare succube degli equilibri e delle decisioni della sinistra sassarese, incapace di far valere il peso e la centralità turistica della nostra città”.

“La priorità, oggi, deve essere salvare il Cap d’Any. Poi sarà necessario affrontare fino in fondo le responsabilità di una programmazione tardiva e disorganizzata. Alghero non può continuare a pagare il prezzo della debolezza politica di chi dovrebbe rappresentarla e difenderla”, conclude Fratelli d’Italia Alghero.