Futuro dell’Ospedale Marino, Cacciotto chiede garanzie: «Resti centrale per il territorio»

«La situazione della sanità nel nostro territorio richiede risposte concrete, attenzione e responsabilità». Così il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, interviene per ribadire la linea ferma del Comune sulle criticità sanitarie che colpiscono la città e il comprensorio. La posizione del Sindaco ricalca quella espressa ieri dall’assessora Salaris, alla conferenza sociosanitaria tenutasi a Sassari, alla presenza dell’intera Direzione generale dell’ASL. Il Sindaco si è sempre espresso «sulla necessità di mantenere, e anzi rafforzare, i livelli essenziali di assistenza», e in questo senso si inquadra la difesa dell’identità e della piena operatività dell’Ospedale Marino. A fronte delle ingenti risorse investite, per Raimondo Cacciotto «non si deve perdere di vista la specificità del presidio. Sul futuro del Marino non accettiamo passi indietro: deve rimanere un punto di riferimento centrale per il territorio, non altro. Ben vengano nuovi reparti e maggiori servizi per i cittadini, ma il potenziamento deve essere un’aggiunta, non una sostituzione. Non condividiamo l’ipotesi che i nuovi innesti vadano a penalizzare l’ortopedia o a cancellare la vocazione storica dell’ospedale».

Il Sindaco ribadisce quanto chiesto e continuato a chiedere, ovvero le garanzie necessarie, sollecitate dal territorio, in una visione d’insieme di area vasta sull’organizzazione dei servizi, in stretta sinergia con Sassari, per il bene dell’intero territorio del Nord-Ovest. Prosegue parallelo il dialogo con i vertici della ASL, avviato a livello istituzionale con un confronto importante, che conferma l’attenzione costante verso la sanità pubblica e i due presidi sanitari, fondamentali per Alghero e per il territorio.

Nell’incontro di venerdì scorso, nel corso della conferenza sociosanitaria svoltasi nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari, l’assessora Maria Grazia Salaris aveva anticipato le preoccupazioni relative al futuro del Marino. «Da parte della ASL avevamo avuto rassicurazioni sull’adeguamento e la ristrutturazione del presidio del Marino anche e, soprattutto, ai fini riabilitativi; vorremmo che fosse confermato» afferma l’Assessora. «Continuiamo a chiedere con forza, e vigileremo in tal senso, tutte le iniziative volte al funzionamento e al potenziamento dell’Ospedale Marino, che deve restare un presidio indispensabile, non una struttura supplementare o sacrificabile nelle scelte di riorganizzazione sanitaria. Non siamo affatto contrari all’introduzione di nuove specialità o all’ampliamento dell’offerta assistenziale, ma qualsiasi potenziamento deve rappresentare un valore aggiunto e non può in alcun modo avvenire a discapito delle attività ortopediche e della vocazione storica e consolidata della struttura».