Futsal FC Alghero, goleada al Palamanchia: 6-0 all’Oristanese e vetta della classifica

Prova di forza della Futsal FC Alghero, che davanti al pubblico del Palamanchia travolge l’Oristanese con un netto 6-0 e conquista la vetta della classifica salendo a quota 14 punti.
La sfida si indirizza fin dalle prime battute sui binari favorevoli ai padroni di casa. La formazione giallorossa, guidata in panchina da mister Tente, impone immediatamente un ritmo troppo elevato per la retroguardia biancorossa, costruendo trame di gioco veloci che strappano gli applausi degli spalti. La superiorità dei catalani si concretizza già nella prima frazione di gioco, chiusa sull’inequivocabile parziale di 5-0.
I marcatori e la gestione nella ripresa A trascinare i giallorossi sul tabellino è soprattutto Yassir Abbadi, protagonista della serata con quattro reti personali. A completare il bottino offensivo ci pensa Mikel De Los Santos, autore di una doppietta.
Nella ripresa, con il risultato ormai al sicuro, l’Alghero amministra il possesso palla e abbassa i ritmi del match. Il largo margine consente a mister Tente di avviare ampie rotazioni, dando spazio e minuti preziosi ai giovani provenienti dal vivaio algherese. Una prestazione convincente che proietta la Futsal FC Alghero al primo posto in graduatoria.