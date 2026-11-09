Futsal Alghero senza freni: blitz a Perdaxius e show dell’Under 19

Weekend da incorniciare per la Futsal FC Alghero. Nel segno della continuità e del carattere, i giallorossi conquistano tre punti pesanti in trasferta sul campo della Domus Perdaxius nel campionato di Serie C1. A completare il momento positivo del movimento calcettistico algherese arriva anche la vittoria dell’Under 19 contro il Cus Cagliari.

L’impegnativa trasferta nel Sulcis non ha condizionato l’approccio della squadra di mister Tente, protagonista di un primo tempo di alto livello per intensità e qualità di gioco. I primi venti minuti effettivi vedono gli algheresi dominare e chiudere sul 3-0, con un parziale che avrebbe potuto essere persino più rotondo per le occasioni create.

Nella ripresa, dopo alcune chance sprecate per chiudere definitivamente il match, gli ospiti subiscono il rientro del Perdaxius, capace di accorciare con due reti in rapida successione. Nel momento di massima pressione, l’Alghero mantiene la lucidità: riorganizza le linee, trova la rete del 2-4 e allunga fino al 3-5. Il gol del definitivo 4-5 siglato dai padroni di casa a 10 secondi dalla sirena serve soltanto a rendere meno netto il passivo. Tra i protagonisti del successo spiccano Yassir Abbadi, autore di una tripletta, e Mikel De Lo Santos, a segno con una doppietta.

Il fine settimana della società si chiude con l’affermazione della formazione Under 19. I ragazzi guidati da mister Neri superano i pari età del Cus Cagliari al termine di una prestazione solida e di qualità tecnica. Trascinatore dell’incontro è stato Meloni Turrini, autore di quattro reti nell’affermazione contro la formazione rossoblù.