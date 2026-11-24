Furto, tentata estorsione e disordini su un bus a Sassari: due arresti della Polizia

Una richiesta di aiuto, due interventi apparentemente scollegati e l’intuizione degli agenti che ha chiuso il cerchio in pochi minuti. Nella notte appena trascorsa a Sassari le Volanti della Polizia di Stato hanno arrestato due uomini, ritenuti responsabili a vario titolo di furto aggravato, tentata estorsione, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato in corso Vico, dove una pattuglia impegnata nel controllo del territorio è stata fermata da una coppia. I due hanno raccontato che poco prima l’uomo aveva lasciato la moglie in auto mentre andava a prelevare all’ufficio postale di via XXV Aprile: approfittando dell’assenza momentanea, un uomo era salito velocemente nell’abitacolo portando via il cellulare, con un complice all’esterno a fare da palo prima della fuga.

Subito dopo il furto, i presunti autori avevano usato proprio lo smartphone appena sottratto per chiamare il telefono della donna, minacciando la coppia e chiedendo 20 euro in cambio della restituzione.

Proprio mentre gli agenti stavano raccogliendo le descrizioni dei due uomini, dalla Sala Operativa è arrivata una seconda chiamata: due persone stavano creando disordini a bordo di un autobus urbano, costringendo l’autista a chiedere l’intervento della Polizia. Raggiunto il mezzo, i poliziotti hanno notato due uomini con abiti identici a quelli indicati poco prima dalle vittime e li hanno accompagnati in Questura per approfondire il controllo.

In Questura è arrivata la svolta. Le vittime hanno riconosciuto senza esitazione i due come i responsabili del furto e della richiesta di denaro. Tra gli effetti personali dei fermati gli agenti hanno inoltre trovato un telefono della stessa marca e modello di quello sparito, poi sbloccato proprio con il codice fornito dal proprietario. Un riscontro che non ha lasciato dubbi, nonostante i due — una volta capito che erano state allertate le forze dell’ordine — avessero danneggiato lo schermo nel tentativo di renderlo inutilizzabile.

Durante le fasi dell’intervento i due hanno anche opposto resistenza ai poliziotti, rendendo necessario il supporto di un’altra pattuglia. Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Sassari-Bancali a disposizione dell’autorità giudiziaria.