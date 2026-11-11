Fucilata in pieno volto dopo la lite: due arresti per tentato omicidio

Un violento regolamento di conti si è trasformato in un tentato omicidio nel pomeriggio di ieri a Elmas, culminando in un provvedimento restrittivo per due giovani. La vittima, un ragazzo di venticinque anni, versa in condizioni disperate nel reparto di terapia intensiva di un importante ospedale della zona, lottando tra la vita e la morte a seguito di una grave ferita alla testa provocata da colpi d’arma da fuoco a corta gittata.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio violento sarebbe maturato al culmine di una escalation di tensioni divampata poche ore prima per motivi passionali e culminata in una presunta spedizione punitiva. A scatenare la reazione armata sarebbe stato un precedente diverbio legato a gelosie, nel corso del quale un parente di uno dei sospettati era rimasto gravemente ferito a seguito di un presunto investimento automobilistico.

I militari dell’Arma, intervenuti tempestivamente sul posto per i rilievi e le indagini, hanno stretto il cerchio attorno a due ventenni della zona: il presunto autore materiale dello sparo e il conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava il ferito. Per entrambi si sono aperte le porte della casa circondariale locale, dove sono stati tradotti in attesa degli ulteriori sviluppi di un’inchiesta giudiziaria ancora alle prime battute e che non esclude nuovi risvolti nelle prossime ore.