Fondi regionali al Parco, Punta Giglio Libera chiede chiarezza sugli interventi: «Manca ancora il Piano del Parco»

L’associazione Punta Giglio Libera – Ridiamo Vita al Parco APS interviene in merito allo stanziamento di oltre 3,4 milioni di euro destinati al Parco naturale regionale di Porto Conte, presentato dal consigliere regionale Valdo Di Nolfo. Pur non contestando in linea di principio il recupero del patrimonio esistente, il miglioramento dell’accessibilità e la promozione ambientale, l’associazione pone un interrogativo sulla strategia che ha guidato la scelta degli interventi in assenza dello strumento di pianificazione territoriale.

Il confronto con gli altri Parchi regionali Nel suo intervento, Punta Giglio Libera evidenzia come, secondo quanto riferito dall’associazione, altri Parchi sardi — Tepilora, Molentargius-Saline e Gutturu Mannu — abbiano completato l’iter di approvazione dei rispettivi Piani, permettendo a quelli che definisce gli «investimenti annunciati dalla Regione» (parte di un pacchetto complessivo da 23,3 milioni di euro annunciato il 21 agosto scorso) di inserirsi in strategie già delineate. Nella nota vengono indicati i 4,925 milioni destinati a Tepilora per rifugi, turismo naturalistico, mobilità dolce e valorizzazione della Riserva della Biosfera UNESCO; gli oltre 3,6 milioni per Gutturu Mannu per migliorare l’accessibilità, riqualificare la strada Pixinamanna–Is Cannoneris, recuperare le strutture di Pantaleo e realizzare un punto informativo al Castello di Acquafredda a Siliqua; e gli oltre 11,3 milioni per Molentargius-Saline, rivolti, secondo quanto riporta l’associazione, prevalentemente alla tutela ambientale del Bellarosa Maggiore, delle vasche del retrolitorale e della piana di Is Arenas, oltre al recupero di edifici storici e al ripristino dei siti di nidificazione dell’avifauna.

«In questi casi il collegamento tra pianificazione e investimenti appare chiaro: le risorse sono destinate a dare concretezza a obiettivi e progetti coerenti con le caratteristiche e le strategie dei rispettivi Parchi. Porto Conte, invece, è ancora senza il proprio Piano del Parco», sottolinea l’associazione, ricordando come la proposta risalga al 2013 e come, stando al comunicato, nel 2022 l’Assemblea abbia approvato le linee guida per proseguire il percorso, ma non il Piano, e siano stati reperiti 45.000 euro per aggiornare la documentazione mentre ne occorrerebbero altri 45.000 per completare il lavoro.

Gli interventi finanziati e la mancanza degli atti Stando a quanto annunciato pubblicamente — poiché, come precisa l’associazione, la deliberazione regionale n. 57/50 del 18 novembre 2026 e i relativi allegati non sono ancora disponibili per una verifica integrale — gli oltre 3,4 milioni di euro riguarderebbero «il completamento dei lotti dell’area di sosta di Tramariglio, la conclusione dell’opera a Porticciolo con la realizzazione dell’ecostello, il restauro del Cuile di Tramariglio da destinare a osservatorio dell’avifauna e l’eliminazione delle barriere architettoniche nella sede del Parco», oltre a 75.000 euro per l’educazione ambientale.

L’associazione rileva che nel Piano delle Attività 2026–2028 dell’Azienda speciale figurerebbero riferimenti all’area di sosta di Tramariglio e alla struttura di Porticciolo destinata a ecostello — indicate dalla nota come opere e strutture già esistenti da completare per renderle pienamente funzionali —, mentre il restauro del Cuile di Tramariglio e l’eliminazione delle barriere architettoniche nella sede del Parco non troverebbero riscontro nella programmazione triennale esaminata. «È dunque necessario sapere sulla base di quali progetti, valutazioni e atti siano state individuate queste ulteriori priorità e quale organo del Parco abbia deliberato la proposta trasmessa alla Regione», scrive Punta Giglio Libera, ribadendo che «la programmazione gestionale ed economica esiste, ma non può sostituire lo strumento di pianificazione territoriale. Un Parco non può procedere soltanto per singoli interventi, senza un quadro organico che stabilisca priorità, compatibilità e obiettivi di conservazione».

I rilievi sul parcheggio e sul Cuile di Tramariglio Entrando nel merito delle singole opere, l’associazione esprime riserve sull’area di sosta «green» di Tramariglio, su cui, secondo quanto riferisce Punta Giglio Libera, permarrebbero «questioni urbanistiche e paesaggistiche già sottoposte dall’associazione agli enti competenti»: «Appare quantomeno inopportuno destinare ulteriori risorse pubbliche al completamento di un’opera già parzialmente realizzata e attivata, senza che siano state prima definitivamente chiarite le criticità relative alla sua conformità urbanistica e paesaggistica. Prima di finanziare nuovi lotti, sarebbe stato doveroso verificare la piena legittimità dell’intervento nel suo complesso. Perché il finanziamento pubblico non può diventare uno strumento per consolidare situazioni di fatto ancora controverse, né può sostituire le necessarie verifiche di conformità».

Per quanto riguarda il recupero del Cuile di Tramariglio da adibire a osservatorio dell’avifauna, l’associazione osserva che una nuova funzione di servizio e fruizione richiede di definire modalità di accesso, attività, attrezzature, impatto sulla frequentazione e compatibilità con la tutela della fauna: «Chiediamo però di conoscere quale progetto, quale valutazione ambientale e quale visione territoriale abbiano giustificato questa scelta».

La richiesta di trasparenza In conclusione, richiamando la condivisione del programma dichiarata dal consigliere Di Nolfo con il presidente Orrù e con gli organi del Parco, Punta Giglio Libera chiede alla Regione e al Parco di rendere pubblici la proposta progettuale trasmessa dall’Azienda speciale, gli atti con cui gli organi del Parco hanno approvato o condiviso gli interventi, i progetti, i quadri economici e le eventuali valutazioni ambientali, i criteri utilizzati per individuare le priorità e ripartire le risorse, nonché le verifiche di coerenza con gli strumenti urbanistici e ambientali vigenti. «Un Parco naturale non si governa soltanto intercettando finanziamenti e realizzando opere», conclude l’associazione, «si governa stabilendo prima di tutto che cosa proteggere, quali trasformazioni ammettere e quale modello di fruizione perseguire. Porto Conte ha bisogno di investimenti, ma soprattutto di una visione. E lo strumento per darle forma è il Piano del Parco».