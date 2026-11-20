Fondazione Domus de Janas, il centrodestra difende l’assessora Sanna: «Assurdo sacrificarla per gli equilibri del PD»

«L’approvazione della delibera sulla partecipazione del Comune di Alghero alla Fondazione Domus de Janas rappresenta un passaggio fondamentale per garantire gli standard UNESCO di tutela, conservazione, gestione e valorizzazione del nostro patrimonio archeologico». Lo dichiarano i capigruppo del centrodestra Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Marco Tedde (Forza Italia), Raffaele Salvatore (UDC–Patto per Alghero), Michele Pais (Lega), Massimiliano Fadda (Prima Alghero) e Giovanna Caria (Riformatori Sardi).

«Le Domus de Janas, le antiche “case delle fate”, sono straordinarie sepolture preistoriche scavate nella roccia, testimonianze millenarie della civiltà sarda. Il riconoscimento UNESCO ne ha consacrato il valore universale, offrendo nuove opportunità di valorizzazione culturale e turistica per Alghero e l’intera Sardegna».

«È un risultato che nasce da lontano. Fu la nostra amministrazione di centrodestra a investire convintamente nella candidatura, guidando Alghero nel ruolo di Comune capofila. Un percorso sviluppato grazie allo straordinario contributo scientifico del CeSIM e della professoressa Giuseppa Tanda, culminato nel riconoscimento UNESCO del luglio 2025».

«Oggi riconosciamo all’assessora Raffaella Sanna il merito di aver proseguito questo lavoro con competenza, preparazione e serietà istituzionale. Qualità tutt’altro che scontate. È dunque paradossale che proprio Sanna sia nel mirino del PD, che ne chiede la sostituzione. Una valutazione fondata sul merito e sul lavoro svolto suggerirebbe esattamente il contrario».

«Se un rimpasto deve servire a rilanciare l’amministrazione, sarebbe assurdo sacrificare una figura competente per soddisfare gli equilibri interni del PD. Cacciotto dimostri autonomia e giudichi i suoi assessori per quello che fanno, non per quello che chiedono le correnti di partito».