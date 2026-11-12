Filatelia, doppio successo per Alghero alla mostra nazionale “Siracusa 26”

Importante riconoscimento a livello nazionale per il Circolo Filatelico di Alghero, protagonista alla manifestazione “Siracusa 26”, l’esposizione dedicata alle collezioni composte da 16 fogli che si è svolta nella città siciliana il 6 e 7 novembre. A rappresentare la città catalana sono stati due collezionisti del sodalizio algherese: Salvatore Picconi, in gara con un elaborato dedicato all’Ave Maria in lingua sarda, e Giuseppe Salvatore, che ha presentato uno studio sui servizi postali negli alberghi.

L’evento, coordinato dal presidente del circolo locale Leonardo Pipitone, ha fatto registrare un’ampia partecipazione con 53 collezioni in mostra provenienti dalla Sicilia e da diverse regioni italiane, presentate da 39 espositori. Numeroso anche l’afflusso di pubblico, in particolare nella giornata conclusiva di sabato, che ha potuto ammirare un percorso storico-postale capace di spaziare dai documenti degli stati preunitari fino all’epoca contemporanea.

Sabato 7 novembre si è tenuta la cerimonia di premiazione, alla presenza del vicesindaco di Siracusa e dei rappresentanti di numerose associazioni cittadine. Entrambi gli espositori algheresi hanno ottenuto la medaglia di vermeil grande: Giuseppe Salvatore ha totalizzato 84 punti, mentre Salvatore Picconi ha raggiunto quota 83.

Un risultato di rilievo in una competizione dal profilo nazionale caratterizzata da opere di pregio, che ha permesso di promuovere il nome del circolo e della città di Alghero. In particolare, l’opera di Picconi dedicata all’Ave Maria e alla Sardegna ha offerto ai visitatori provenienti da altre regioni l’occasione di conoscere e apprezzare le tradizioni dell’isola.