FestivAlguer 2026, svelato il programma della XXIV edizione: tre settimane di spettacoli ad Alghero

Dal 4 al 20 dicembre Alghero torna a essere il crocevia delle arti performative contemporanee con la XXIV edizione di FestivAlguer. Dopo l’anteprima dello scorso 15 novembre al Teatro Civico con Massimo Lopez, la rassegna organizzata dall’associazione Expop Teatro entra nel vivo portando tra piazze, giardini e spazi storici oltre 30 appuntamenti diffusi. Il filo conduttore di quest’anno è “Equilibrismo mutevole”: un invito a riflettere sull’equilibrio non come condizione statica, ma come processo dinamico fatto di tentativi, rischi e nuove possibilità espressive in cui il corpo e il movimento superano ogni confine.

Il programma entrerà nel vivo nei giorni 4, 5 e 6 dicembre, a partire dalle 16, ai Giardini Manno con la “Bottega Schmidlap” di Emanuele Avallone e Daniele Spadaro (produzione Ottotipi Spaccio d’Arte e Teatro Necessario Circo). Su un carrozzone d’inizio Novecento, due singolari imbonitori serviranno un “menù letterario” tra bilance, affettatrici e le improbabili compresse di tempo Tempodor, confezionando racconti come in una vera salumeria. Sabato 5 dicembre alle 21, al Teatro Civico, sarà invece la volta di “La grande soirée di Sophie Withman” di e con Clémence Caillouel (regia di Gözde Atalay, produzione La Volada): una performance non verbale che mescola clown contemporaneo, teatro fisico e burlesque per dissacrare gli stereotipi dell’amore romantico, trasformando un concerto jazz in un imprevedibile melodramma.

Lunedì 7 dicembre alle 16.30, ancora ai Giardini Manno, arriverà “Mentir lo minimo” (produzione Alta Gama e Teatro Necessario Circo), con Amanda Delgado e Alejo Gamboa, uno spettacolo minimalista e poetico adatto a tutte le età (dai sei anni in su) in cui due corpi e una bicicletta esplorano lo spazio attraverso l’acrobazia. Il legame con l’identità cittadina emergerà poi l’11 dicembre alle 16.30 nel centro storico con “Fiori Animali – corale femminile”, performance prodotta da Micro Fratture Teatro con la regia di Monica Serra e il disegno sonoro di Sara Cappai, nata da una ricerca sulla simbologia del corallo algherese e sul ruolo storico delle donne nella sua lavorazione.

Il fine settimana successivo si aprirà sabato 12 dicembre alle 16.30 in piazza Sulis con “L’Aviatore errante e Il piccolo Principe” del Teatro dei Venti, diretto da Stefano Tè: ispirato al capolavoro di Saint-Exupéry, lo spettacolo vedrà l’Aviatore muoversi sui trampoli sulle tracce del Piccolo Principe, trasformando la piazza in un luogo sospeso tra terra e cielo. Domenica 13 dicembre, alla stessa ora ma al Forte della Maddalena, la compagnia Cirque Inextremiste proporrà “Damoclès”, una performance partecipativa aperta dai sei anni in su in cui gli spettatori diventeranno parte attiva dell’esibizione, chiamati a confrontarsi con ostacoli ed equilibri precari all’insegna della fiducia reciproca.

Gli ultimi giorni del festival regaleranno spettacolo e stupore urbano. Il 18 e 19 dicembre alle 17 piazza Sulis ospiterà “Winner – The Big Jump” (Circo Pacco e Teatro Necessario Circo), con Alessandro Galletti e Francesco Garuti per la regia di Gonzalo Alarcón ed Enrico Mazza: nei panni di due improbabili stelle del motociclismo, i protagonisti sfideranno le leggi della fisica fino al gran finale con un salto nel cerchio di fuoco. Il 19 e 20 dicembre, con partenza da piazza Sulis alle 15.30, le vie della città saranno invece attraversate da “Llry 1”, la scultura meccanica semovente firmata da Lyle Rowell (in arte Doghead) del collettivo cyberpunk Mutoid Waste Company. Realizzata a Mutonia recuperando il motore e la trasmissione di una Citroën 2CV, questa creatura dotata di zampe articolate e coda sincronizzata unirà ingegno meccanico e cultura del riuso.

La chiusura della rassegna è fissata per domenica 20 dicembre alle 16.30 al Forte della Maddalena con “Aéras N.2 – Il suono della seta”, installazione sonora di Gabriele Marangoni in cui corde di seta diventano strumenti musicali in dialogo con la voce del soprano Ayumi Togo, la performer Eleonora Steri e i sistemi di live electronics, prima del dj set finale. Per tutta la durata della manifestazione, dal 4 al 20 dicembre, i diversi luoghi del festival ospiteranno inoltre “MUT’AZIONI”, l’esposizione diffusa di costumi di scena mutanti realizzati da Stefania Grilli.