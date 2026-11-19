Fatture false per 22 milioni e banca parallela: sequestro da 4,8 milioni della Finanza

Un sistema nascosto di trasferimento di capitali e fatture false da oltre 22 milioni di euro è stato scoperto dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Oristano.

Su ordine del Gip del Tribunale di Sassari, i militari hanno eseguito un sequestro preventivo — finalizzato alla confisca anche per equivalente — di beni per un valore complessivo superiore a 4,8 milioni di euro. Il provvedimento riguarda il patrimonio di tre cittadini di origine cinese, indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata ai reati fiscali, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e mancato versamento dei contributi previdenziali.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, coordinate dalla Procura di Sassari, gli indagati avevano creato un meccanismo riconducibile al cosiddetto underground banking, una rete finanziaria parallela che permette di spostare denaro fuori dai circuiti bancari ufficiali, aggirando i controlli antiriciclaggio.

Il perno dell’operazione era una società “cartiera” utilizzata per emettere fatture per operazioni inesistenti, generando un giro d’affari fittizio di oltre 22 milioni di euro in totale evasione d’imposta. Durante le perquisizioni, i finanzieri di Oristano hanno sequestrato conti correnti, quote societarie, crediti d’imposta, beni mobili e diversi oggetti di lusso, tra cui orologi e gioielli.

Il provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari: in attesa di un giudizio definitivo, per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza. L’operazione rientra nelle attività della magistratura e della Guardia di Finanza a tutela dell’economia legale, della libera concorrenza e degli interessi finanziari dello Stato e dell’Unione Europea.