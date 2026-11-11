Ex Tennis Club di via Tarragona: scatta il piano di bonifica e messa in sicurezza

Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi sulla situazione di abbandono in cui versa l’ex Tennis Club di via Tarragona, ieri la Commissione Ambiente ha tenuto una seduta sul tema, alla presenza degli assessori Francesco Marinaro, Manutenzioni, e Raniero Selva, Ambiente, nel corso della quale il Presidente Christian Mulas ha presentato una relazione dettagliata sullo stato dello stabile, evidenziando la necessità di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza e il decoro dell’area. La struttura comunale risulta in stato di degrado, all’interno di ciò che resta degli spogliatoi ci sono materassi, siringhe usate, rifiuti di ogni genere.

“A seguito del confronto – afferma il Presidente Mulas – si è concordato di procedere a breve, entro il mese, con un importante intervento che prevede la bonifica dello stabile e dell’area all’aperto, la muratura degli accessi e il riposizionamento della rete di recinzione all’ingresso dei campi. La decisione rappresenta una prima risposta concreta e tempestiva a tutela della salute pubblica e dei residenti”. L’Amministrazione si impegna pertanto a reperire le necessarie risorse per attuare l’intervento di manutenzione straordinaria più che mai necessario per la messa in sicurezza dell’immobile, in attesa di definire un percorso strutturale di riqualificazione. Nell’incontro è stata per questo messo in evidenza il futuro della struttura, già individuata per un progetto, in collaborazione con l’ASL, finalizzato alla realizzazione di un centro diurno per ragazzi con disabilità.