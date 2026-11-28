Ex mercato, la Lega Alghero esulta per il via libera ma incalza: «Ora si acceleri sul mercato civico di via Sassari»

«Ci complimentiamo con l’amministrazione comunale per aver finalmente dato seguito al progetto di recupero dell’ex mercato. Il finanziamento regionale era stato trasferito già nel 2023 grazie al lavoro di Michele Pais, allora Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Meglio tardi che mai. Ora si proceda rapidamente con il progetto esecutivo e la gara».

Così il coordinamento della Lega di Alghero, con Giorgio Gadoni, Salvatore Carta, Marco Lombardi, commenta il via libera al progetto di fattibilità del primo lotto dell’ExMer. L’intervento, da 550 mila euro, riguarda le coperture e i servizi ed è il primo passo per trasformare lo storico edificio in uno spazio per mostre, eventi e attività didattiche.

«Il recupero dell’ex mercato è uno dei tanti interventi resi possibili dal lavoro svolto da Michele Pais in Regione. In quegli anni Alghero ha ottenuto finanziamenti per opere e servizi in misura senza precedenti. È un risultato che oggi si misura nella possibilità concreta di recuperare edifici pubblici e aprire cantieri attesi da anni».

Il coordinamento chiede ora all’amministrazione di accelerare anche sul mercato civico di via Sassari, dove gli operatori continuano a lavorare in condizioni molto difficili.

«Chi ogni mattina apre il proprio banco ha diritto a lavorare in una struttura dignitosa e funzionale. Anche per il mercato civico le risorse ci sono. Si acceleri e si comunichino agli operatori tempi certi per l’avvio dei lavori. Hanno già aspettato abbastanza».