Ex mercato dell’ortofrutta ad Alghero, Di Gangi rivendica l’idea del 2020: «Esempio di continuità amministrativa»

Il via libera della Giunta dell’Unione dei Comuni del Nord Ovest al progetto di fattibilità tecnico-economica del primo lotto per il recupero dell’ex mercato civico dell’ortofrutta di via Sassari, finanziato con 550 mila euro, incassa il plauso di Marco Di Gangi, componente del direttivo di Fratelli d’Italia Alghero ed ex assessore comunale al Turismo e alla Cultura.

«Accolgo con soddisfazione il via libera», dichiara Di Gangi, definendolo «un passo atteso verso la riapertura di un luogo che per decenni ha fatto parte della vita quotidiana degli algheresi». Nel suo intervento, l’esponente di FdI ripercorre le origini dell’iniziativa risalenti al 2020, durante il suo mandato nella Giunta Conoci: «Sostenni con convinzione la scelta di destinare una parte delle risorse della programmazione territoriale proprio al recupero dell’ex mercato. Misi a punto la proposta progettuale e scelsi anche il nome, “Spazio polivalente exMer”, che ritroviamo oggi nel progetto approvato. Sottoposi la proposta alla maggioranza consiliare di allora, che la accolse e ne condivise gli obiettivi».

Di Gangi illustra quindi la visione originaria alla base del piano, pensato per creare uno spazio pubblico aperto tutto l’anno tra via Sassari e piazza Pino Piras. «Il mercato, gli atelier e gli spazi esterni avrebbero ospitato mostre, concerti, spettacoli e rassegne enogastronomiche, dando spazio all’artigianato e alle produzioni locali», ricorda, precisando che la proposta includeva anche un ambiente dedicato al Parco di Porto Conte, ispirandosi alla storica funzione di luogo di lavoro, scambio e incontro svolta dalla struttura per generazioni.

Guardando ai sei anni trascorsi da quella prima impostazione, l’ex assessore osserva come questo lasso di tempo dia «una misura di quanto possano essere lunghi i tempi della politica e dell’amministrazione, anche quando l’idea è definita e le risorse sono state individuate». L’approvazione attuale riporta tuttavia il recupero nell’agenda cittadina, aprendo la strada alla progettazione esecutiva e alla gara d’appalto. «Il mio solo augurio è che da qui alla riapertura si proceda spediti — afferma Di Gangi —. Alghero merita di ritrovare presto un luogo a cui è legata la memoria di tante famiglie e in cui gli algheresi possano tornare a incontrarsi e fare cultura, tutto l’anno».

In chiusura, l’esponente di Fratelli d’Italia sottolinea l’importanza della collaborazione istituzionale al di là degli schieramenti: «La vicenda dell’ex mercato ricorda anche il valore della continuità amministrativa. Dare seguito a un progetto utile alla città significa riconoscere il lavoro di chi lo ha avviato e quello di chi oggi lo porta avanti. È così che amministratori di maggioranze diverse, ciascuno con il proprio contributo, possono servire Alghero e anteporre gli interessi della città alle posizioni di parte».