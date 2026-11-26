Ex mercato civico ad Alghero, prove di dialogo tra maggioranza e opposizione: Marinaro ringrazia Di Gangi

«L’ex mercato di via Sassari dovrà diventare un luogo di socialità, cultura e promozione delle nostre produzioni d’eccellenza; uno spazio vivo, in cui allestire eventi, rassegne e piccoli concerti in ogni periodo dell’anno. L’Amministrazione compirà con determinazione tutti i passi necessari affinché si arrivi nei tempi più rapidi possibili alla gara d’appalto. Il valore di quest’opera va ben oltre l’aspetto meramente economico, poiché racchiude elementi fondamentali legati alla memoria collettiva e a quel senso di appartenenza che ci accomuna. È proprio per questo motivo che condivido pienamente la visione dell’ex assessore Marco Di Gangi, tanto sull’idea progettuale quanto sulle sue ricadute positive. Riconoscere e valorizzare la continuità amministrativa è una ricchezza che produce solo benefici per la comunità, segnando la giusta misura di un’azione politica matura. Un approccio, questo, costruttivo, che andrebbe posto ad esempio e che rappresenta un dato estremamente positivo e necessario nel dibattito sul futuro della città e sul modo di saper fare sintesi sulle procedure in corso, lasciando da parte comportamenti inadeguati e puerili”. Così l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Marinaro, commenta l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’ex mercato da parte della Giunta dell’Unione dei Comuni del Nord Ovest.

“Ringrazio Marco Di Gangi per aver contribuito a porre le basi per questo importante iniziativa, sostenendo la necessità di destinare risorse della programmazione territoriale alla riqualificazione dell’ex mercato. Faremo la nostra parte con responsabilità e impegno, con l’obbiettivo di regalare insieme alla città un luogo nuovo, aperto, moderno e inclusivo”.