Ex Centro Anziani di Viale della Resistenza, si sblocca l’iter: verso la gara d’appalto da 8,9 milioni

La Giunta guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto imprime una decisiva accelerata all’iter per la riqualificazione e la rinascita dell’ex Centro Anziani di Viale della Resistenza. Nella giornata odierna è stato infatti approvato il progetto esecutivo e il relativo quadro economico di un’opera strategica, che mobilita un investimento complessivo di 8 milioni e 900 mila euro, destinato a restituire alla comunità una struttura moderna, sicura e pienamente funzionale. L’intervento, denominato “Ristrutturazione e adeguamento normativo dell’ex Centro Residenziale per Anziani di Alghero mediante tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera”, compie finalmente il passo decisivo: lascia gli uffici tecnici per entrare nel vivo della fase amministrativa, culminante nell’imminente pubblicazione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. Quest’operazione di rigenerazione urbana conta sulle risorse provenienti dall’accordo quadro siglato il 20 dicembre 2018 tra Regione, Provincia di Sassari, Rete Metropolitana del Nord Sardegna, Parco di Porto Conte e Camera di Commercio di Sassari – intitolato “Rete Metropolitana del Nord Sardegna, un territorio di Città” – nell’ambito del quale il Comune di Alghero risulta beneficiario di un finanziamento pari a 7.900.000 euro. A questa erogazione si aggiungono ulteriori 819.000 euro stanziati dal G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici), oltre a 386.000 euro provenienti direttamente dai fondi del bilancio comunale.

“Con l’approvazione del progetto esecutivo manteniamo un impegno preciso assunto con la città: sbloccare le opere strategiche e restituire dignità a una struttura fondamentale per il nostro tessuto sociale”, dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto. “Si tratta di un intervento che guarda al futuro con grande responsabilità, coniugando l’attenzione verso le persone più fragili con la rigenerazione urbana e la sostenibilità ambientale”. Un passaggio cruciale quello della Giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto, che su proposta dell’Assessore ai lavori Pubblici Francesco Marinaro, e in coordinamento con l’Assessora ai servizi Sociali maria Grazia Salaris, porta il progetto, elaborato dalla Società Euro Project Engineering Consulting su incarico del 2023, alla fase della gara d’appalto di competenza della Centrale Unica di Committenza. “Abbiamo lavorato con determinazione per superare ogni passaggio tecnico e portare finalmente questo progetto alla fase di gara” afferma l’Assessore Marinaro. “Si tratta di un intervento complesso e all’avanguardia – aggiunge – concepito secondo i più rigorosi criteri di efficientamento energetico e basso impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita dell’edificio”.

Il complesso delle strutture residenziali assistenziali del CRA, progettato nella seconda metà degli anni ‘50 dall’Architetto Simon Mossa, dopo l’episodio del crollo del 21 luglio 2018 è stato dichiarato inagibile. Il progetto prevede che all’interno venga realizzata una ridistribuzione delle funzioni e riorganizzazione delle diverse comunità, seguendo le prescrizioni dell’attuale normativa, in modo tale da garantire la capienza massima della struttura. Per quanto riguarda l’involucro esterno, con la ristrutturazione complessiva, l’edificio raggiungerà un fabbisogno di energia quasi zero, mentre per quanto riguarda gli interventi strutturali, sono previsti interventi per il ripristino statico e per l’adeguamento sismico degli edifici.