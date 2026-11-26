Energia, la linea di Forza Italia dopo il vertice alla Camera: «Approccio pragmatico e mix di fonti per la transizione»

Gli Stati generali dell’energia, promossi da Forza Italia alla Camera, hanno riunito istituzioni, manager, imprese e associazioni per un confronto sulle strategie energetiche dei prossimi decenni. “Sicurezza degli approvvigionamenti, costi sostenibili e competitività sono le condizioni per garantire crescita e benessere”. “Forza Italia lavora su tutti i fronti, in Italia e in Europa, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, stare al fianco delle famiglie e sostenere le imprese. L’energia è una questione decisiva per il futuro del Paese: incide sul potere d’acquisto, sulla competitività delle aziende, sull’occupazione e sulla capacità dell’Italia di crescere”. Lo dichiarano Pietro Pittalis, segretario regionale di Forza Italia, e Marco Tedde, responsabile regionale del Dipartimento energia, a margine degli Stati generali dell’energia che si sono svolti ieri a Montecitorio, nella sala della Regina della Camera dei Deputati, su iniziativa di Forza Italia e del responsabile nazionale per l’energia, Luca Squeri.

“È stato uno straordinario momento di confronto e di approfondimento – sottolineano Pittalis e Tedde – che ha visto la partecipazione del Segretario di Forza Italia Antonio Tajani, del ministro Pichetto Fratin e dei sottosegretari Barelli e Valentini, dei rappresentanti del Parlamento, dei vertici delle principali aziende energetiche, del mondo produttivo e delle associazioni di settore. Un’occasione importante per mettere a fuoco le sfide che attendono l’Italia e tracciare una strategia energetica capace di accompagnare lo sviluppo del Paese nei prossimi decenni”. “Il messaggio emerso dai lavori è chiaro: la politica energetica deve essere guidata dal pragmatismo, dalla sicurezza e dalla sostenibilità economica. Non possiamo affrontare una questione così strategica con approcci ideologici o affidandoci a una sola fonte. La crisi internazionale, le tensioni nello Stretto di Hormuz e le difficoltà legate al progressivo abbandono delle forniture russe ci ricordano quanto sia fondamentale garantire approvvigionamenti sicuri e diversificati”.

“Per questo Forza Italia sostiene una strategia che valorizzi tutte le fonti disponibili e accompagni la transizione energetica con una visione di lungo periodo. Il gas continuerà a svolgere un ruolo importante nella fase di transizione, il nucleare di nuova generazione rappresenta una prospettiva da sviluppare attraverso ricerca e investimenti, mentre le rinnovabili devono crescere con infrastrutture adeguate e procedure più efficienti. Servono reti moderne, sistemi di accumulo, capacità di stoccaggio e collegamenti in grado di assicurare continuità e stabilità al sistema”. “Non basta produrre energia: occorre renderla disponibile dove serve, quando serve e a costi sostenibili. È questo il punto centrale per le nostre imprese, che devono poter competere sui mercati internazionali senza essere penalizzate da un costo dell’energia superiore a quello dei principali concorrenti europei. Ed è altrettanto importante per le famiglie, che non possono continuare a subire il peso di bollette troppo onerose”.

Pittalis e Tedde evidenziano inoltre il valore del confronto avviato a Montecitorio per definire una prospettiva energetica capace di coniugare sicurezza, crescita economica e tutela ambientale. “Gli interventi dei vertici di Eni, Enel e Acea, insieme alle riflessioni del Governo e dei rappresentanti del mondo produttivo, hanno confermato la necessità di affrontare la transizione con una visione complessiva. La crescita della domanda energetica, anche per effetto dello sviluppo tecnologico, dell’intelligenza artificiale e dell’elettrificazione, richiede investimenti, programmazione e una forte capacità industriale. L’Italia dispone di competenze e imprese in grado di contribuire a questa sfida, ma deve metterle nelle condizioni di farlo”.

“Gli Stati generali dell’energia dimostrano che Forza Italia non si limita a denunciare i problemi, ma lavora per costruire soluzioni e promuovere un confronto concreto tra istituzioni e sistema produttivo. È un impegno che portiamo avanti anche in Europa, dove il nostro gruppo è attivo per tutelare la competitività delle imprese e le esigenze dei cittadini, con particolare attenzione alle specificità dei territori insulari”. “Per la Sardegna – concludono Pittalis e Tedde – la questione energetica è strettamente legata allo sviluppo, alla competitività delle imprese e alla qualità della vita. La sicurezza degli approvvigionamenti, l’efficienza delle reti e la disponibilità di energia a prezzi sostenibili sono condizioni essenziali per attrarre investimenti e creare nuove opportunità di lavoro. La nostra regione deve poter partecipare pienamente alla crescita energetica nazionale, valorizzando le proprie risorse e le proprie potenzialità. È questa la prospettiva con cui Forza Italia continuerà a lavorare: trasformare le sfide energetiche in occasioni di sviluppo, garantendo che la transizione sia un’opportunità per le imprese e un beneficio concreto per le famiglie”.