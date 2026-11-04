Emozioni in Riviera 2026: riscoprire il Parco di Porto Conte tra gusto e natura

Quattro appuntamenti tra enogastronomia, tradizioni, natura e produzioni locali per scoprire il territorio in una stagione diversa, lontano dai ritmi caldi e frenetici dell’estate. Dal 7 novembre al 6 dicembre torna “Emozioni in Riviera 2026 – Il fascino dei mesi calmi”, il programma di esperienze promosso nel territorio del Parco naturale regionale di Porto Conte con il coinvolgimento delle realtà produttive locali. L’iniziativa propone un percorso alla scoperta delle eccellenze ambientali e culturali della Riviera del Corallo attraverso attività pratiche, visite e degustazioni.

Il calendario si apre sabato 7 novembre con “Cantina Aperta al Parco”, un itinerario dedicato al vino in collaborazione con l’Azienda Agricola Ledà e le Cantine Delogu. Il ritrovo è fissato alle ore 14:30 in Piazzale della Pace, da dove alle 15:00 partiranno i navette per i due turni di visita. Il programma prevede la degustazione di quattro etichette abbinate a proposte gastronomiche locali. Il rientro è previsto per le 17:30.

Sabato 14 novembre l’agriturismo Sa Mandra ospiterà “Il Grano e il latte si trasformano”. I partecipanti potranno scegliere tra un laboratorio di pasta tradizionale (sos macarrones de pungiu e intreccio dei culurgiones) e uno dedicato all’arte casearia. L’appuntamento si concluderà alle 13:30 dopo una degustazione a base di pane fresco, formaggi artigianali, malloreddos e vino.

Domenica 22 novembre si prosegue con l’escursione “Naturalmente al Parco”. Con ritrovo alle 10:30 a Casa Gioiosa e partenza alle 11:00 verso Cala Barca, i partecipanti si divideranno in due gruppi guidati lungo itinerari differenti, animati da un contest tematico. Alle 12:30 farà seguito un buffet con prodotti certificati del Parco, con chiusura delle attività alle 13:30.

L’ultimo appuntamento si terrà domenica 6 dicembre presso l’Azienda Agricola Lotto con “L’Orto in Tavola”. Dalle 10:45 i visitatori potranno esplorare l’orto invernale, scoprire le tecniche di raccolta del carciofo spinoso sardo e cimentarsi direttamente sul campo, per poi partecipare alla degustazione finale a buffet con vini locali prevista per le 12:30.

“Emozioni in Riviera 2026” si propone di mettere in rete operatori e territorio, offrendo un’occasione per vivere il Parco di Porto Conte attraverso il ritmo autentico dei mesi calmi.

Le prenotazioni possono essere effettuate via WhatsApp al numero +39 342 377 4929 (Aurora) o tramite email all’indirizzo emozioninriviera@meetsardinia.it.