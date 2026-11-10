Emigdi Subirats ricorda Antoni Canu: “Ha portato Alghero e la sua lingua nel cuore della cultura catalana”

La scomparsa di Antoni Canu (Otieri, 1929) rappresenta una perdita importante per la letteratura catalana contemporanea. Il suo percorso presenta una singolarità che merita di essere rivendicata: era un poeta sardo che aveva adottato il catalano come lingua di creazione letteraria e che finì per trasformare l’algherese nello strumento essenziale della propria espressione poetica. La sua storia personale costituisce, di per sé, una magnifica lezione di impegno linguistico e di appartenenza culturale.

Nato a Otieri, nel territorio del Logudoro, la sua lingua familiare era il sardo logudorese. Arrivò ad Alghero all’età di dieci anni, dove entrò in contatto con la lingua catalana, che era ancora di uso abituale nella vita cittadina. Quella lingua d’adozione finì per conquistare la sua anima, come egli stesso spiegava in un’intervista: «La lingua che io amo deliziosamente si è appropriata della mia anima e ne ha fatto il proprio strumento». Canu iniziò il suo percorso poetico quando aveva già superato i sessant’anni, dopo aver approfondito la conoscenza della lingua scritta presso la Scuola di Algherese Pasqual Scanu. Questo ingresso tardivo nella letteratura non gli impedì di costruire un’opera solida, coerente e dotata di una forte personalità. Pubblicò diverse raccolte, tra le quali spiccano Poesies (1995), En l’arc dels dies (2000), Nou Cant (2007), Les mies mans (2014) e Ànimes precioses (2019). Nel 2009 uscì anche Itinerari poètic, che raccoglieva la sua produzione pubblicata fino a quel momento.

Uno degli aspetti più interessanti della sua produzione è la costruzione letteraria del Logudoro, la terra delle sue origini. Antoni Canu non dimenticò mai Otieri né l’esperienza della sua infanzia sarda. Al contrario, trasformò quella terra natale in un autentico mito poetico, un territorio della memoria che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita. Egli stesso lo esprimeva con straordinaria chiarezza: «La mia poesia nasce dalla terra, dalla terra della Sardegna. Sono nato a Otieri e sono cresciuto con la variante logudorese della lingua sarda. Sono cresciuto anche con alcune radici del mondo contadino, perché ho vissuto nella casa dei miei nonni, e loro e il loro figlio erano contadini». Queste parole spiegano buona parte della sua poetica. La terra non è soltanto un paesaggio, ma l’origine dell’identità e della parola. L’esperienza contadina, la vita dei nonni, il contatto con la natura e la conoscenza diretta del mondo rurale diventano i fondamenti di una poesia profondamente radicata. Il Logudoro è quindi molto più del luogo di nascita: è una patria interiore che Canu ha mantenuto viva attraverso la letteratura. In questo senso, ritengo sia possibile stabilire un parallelismo con Desideri Lombarte, il grande poeta di Pena-roja de Tastavins. Entrambi hanno trasformato la lingua della propria terra in uno strumento di dignificazione culturale e letteraria. Lombarte ha fatto della lingua catalana della Aragona un universo poetico personale; Canu ha conferito all’algherese una dimensione letteraria che nasceva anch’essa dalla memoria delle proprie origini sarde. Entrambi hanno saputo trasformare una realtà linguistica minoritaria e marginalizzata in un’espressione artistica di portata universale.

L’importanza di Antoni Canu non si limita al suo contributo strettamente poetico. La sua figura ha contribuito in modo decisivo a rendere visibile Alghero negli ambienti letterari catalani e internazionali. Ha stabilito legami con scrittori, poeti, editori e istituzioni culturali di diversi territori, e la sua opera ha circolato ben oltre la Sardegna. Le antologie, le traduzioni, i recital e le composizioni musicali basate sulle sue poesie hanno contribuito a proiettare una realtà culturale che spesso è rimasta poco conosciuta.

La pubblicazione di Les veus de l’Alguer. Vint cançons per a veu i piano sobre poemes de Rafael Caria i Antoni Canu, l’inclusione della sua opera in La Tercera Illa. Poesia catalana de l’Alguer (1945-2013) e le diverse presentazioni organizzate a Barcellona e in altre città hanno ampliato la diffusione della sua poesia. La sua presenza in questi contesti ha contribuito a far comprendere che Alghero non è una semplice curiosità linguistica mediterranea, ma una parte costitutiva della letteratura catalana.

Canu ha saputo svolgere questo ruolo di ponte tra la Sardegna e i territori di lingua catalana senza rinunciare mai alla propria specificità algherese. La sua opera dimostra che una lingua d’adozione può diventare una lingua propria di creazione e che la letteratura non conosce frontiere amministrative. Anche il riconoscimento istituzionale è stato importante. Tra le altre distinzioni, ha ricevuto il Premio Joan Coromines e la Creu de Sant Jordi della Generalitat de Catalunya, nel 2020, in riconoscimento del suo percorso e del suo contributo alla cultura catalana.

Ho avuto l’onore di essere il suo biografo con la pubblicazione di Semblança d’Antoni Canu (2022), un’opera che ho scritto sulla base di lunghe conversazioni avute con lui ad Alghero. Quell’approfondimento sulla sua vita mi ha permesso di scoprire non soltanto il poeta, ma anche una persona di straordinaria generosità e sensibilità. Il suo amore per la letteratura, per il mare — al quale si recava quotidianamente — e per la sua città facevano parte di un unico modo di intendere l’esistenza.

La sua ammirazione per Salvador Espriu e per altri grandi poeti della tradizione catalana dimostrava la sua volontà di far parte di una comunità letteraria più ampia. Aveva tuttavia trovato una voce inconfondibile, nata dalla sua esperienza personale e dal suo duplice legame culturale.

Antoni Canu ci lascia un’opera che merita di essere letta e rivendicata. È stato un poeta sardo che ha scelto il catalano, un uomo che ha fatto del Logudoro un mito letterario e di Alghero la propria patria poetica. Il suo percorso costituisce un esempio straordinario di fedeltà a una lingua che ha adottato per amore e che ha contribuito a far conoscere in tutto il mondo.

Con la sua morte perdiamo una voce imprescindibile, ma la sua opera continuerà a fare ciò che egli ha sempre desiderato: cantare la terra, preservare la memoria e dimostrare che la poesia può trasformare un’esperienza locale in patrimonio universale.

Il Logudoro, Alghero e la letteratura catalana hanno in Antoni Canu un poeta che è ormai entrato a far parte della loro memoria collettiva.

Emigdi Subirats (scrittore catalano e biografo di Antoni Canu)