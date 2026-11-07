Emergenza medici di base ad Alghero e Olmedo: l’attacco di Salaris (Riformatori) sui disagi negli ASCoT

Ad Alghero e Olmedo circa 10.000 cittadini rimasti privi del medico di medicina generale fanno riferimento a due Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale (ASCoT), ciascuno dei quali opera con un solo professionista a disposizione. Una situazione che, come evidenziato dal consigliere regionale dei Riformatori Sardi Aldo Salaris, comporta «quotidianamente file interminabili, attese di diverse ore e disagi che non possono più essere considerati normali».

A gravare sul funzionamento dei presidi è anche la gestione delle ricette periodiche: «Anche chi deve semplicemente rinnovare la prescrizione di un farmaco assunto regolarmente è costretto a recarsi personalmente in ambulatorio, contribuendo ad aumentare il numero degli accessi e i tempi di attesa», spiega l’esponente dei Riformatori Sardi.

Salaris ha annunciato la presentazione di un’interrogazione indirizzata alla presidente della Regione e assessora della Sanità, Alessandra Todde, con la richiesta di avviare verifiche negli ambulatori dei due comuni per incrementare l’efficienza delle prestazioni. Tra le soluzioni prospettate, il consigliere propone l’introduzione di procedure digitali per le terapie croniche: «Sarebbe opportuno attivare una modalità che consenta ai cittadini di richiedere il rinnovo delle prescrizioni dei farmaci assunti continuativamente senza doversi recare fisicamente all’ASCoT. Una volta valutata e autorizzata dal medico, la nuova ricetta potrebbe essere resa disponibile direttamente attraverso il Fascicolo sanitario elettronico, evitando così accessi non necessari, spostamenti e lunghe attese». Secondo Salaris, infatti, «non è accettabile che migliaia di cittadini siano costretti a perdere ore per una prescrizione che potrebbe essere gestita in maniera molto più semplice».

Nel ricostruire le cause del deficit assistenziale, il consiglieri rileva come il pensionamento di numerosi medici di famiglia e la mancata sostituzione con nuove figure abbiano concentrato un numero elevatissimo di pazienti sui pochi presidi disponibili, «con il risultato di file interminabili, ore di attesa e disagi soprattutto per anziani e persone fragili».

«Ci domandiamo cosa stia facendo l’assessorato regionale alla Sanità per risolvere il disagio vissuto dai cittadini e chiediamo risposte», conclude Salaris nell’interpellare i vertici della Regione.