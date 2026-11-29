Emergenza casa, Pais all’assessore Corbia e ai sindaci: «Scriviamo anche alla Giunta Todde per reintegrare 18 milioni»

«È giusto che l’assessore all’urbanistica di Alghero, Roberto Corbia abbia sottoscritto la lettera al ministro Matteo Salvini per chiedere un intervento urgente sull’emergenza abitativa. Il Governo ha già adottato il decreto sul Piano Casa e, all’assemblea dell’ANCI di Verona, Salvini ha annunciato che è pronto il primo avviso. Sono previsti 700 milioni di euro per recuperare circa 30 mila alloggi pubblici, con l’obiettivo di avviare le prime assegnazioni nella primavera del 2027». Così Michele Pais, già presidente del Consiglio regionale della Sardegna e consigliere comunale della Lega ad Alghero, interviene sull’appello al Governo sul problema casa.

«Con la stessa determinazione chiedo a Corbia, al sindaco di Alghero e agli amministratori di Cagliari, Sassari e Porto Torres, per citare alcuni centri con maggiore tensione abitativa, di farsi sentire anche con la Regione. Sono città dove maggiore è la difficoltà di trovare una casa a un canone sostenibile è già un’emergenza. Eppure, nei riparti provvisori dei contributi per gli affitti previsti dalla legge 431 del 1998, le risorse regionali sono scese da 39 a 21 milioni di euro. Ad Alghero l’assegnazione è scesa da oltre 2 milioni a poco più di un milione. A Sassari mancano oltre 1,8 milioni rispetto allo scorso anno». Stessi tagli per Cagliari o Porto Torres.

«Ho denunciato questo taglio in solitaria e, per quanto mi risulta, il mio appello non ha ancora trovato il sostegno pubblico dei sindaci e degli assessori delle città più colpite. Togliere 18 milioni di euro al sostegno per le famiglie che faticano a pagare l’affitto è un fatto gravissimo, che non ha avuto la condanna pubblica che merita. Mi auguro che, insieme alla lettera indirizzata al Governo, gli amministratori sardi ne sottoscrivano una anche alla Giunta Todde, unendosi alla mia protesta e appello. Chiediamo assieme alla Regione di reintegrare subito i 18 milioni con la prossima variazione di bilancio, prima che il riparto diventi definitivo», conclude Pais.