Emergenza casa e contributo affitti, Pais (Lega) attacca la Regione: «Dimezzate le risorse, taglio da 4,5 milioni nel Sassarese»

«Cresce il disagio abitativo, soprattutto nel territorio della Città metropolitana di Sassari, ma la Giunta regionale taglia drasticamente le risorse destinate alle famiglie in difficoltà nel pagamento degli affitti. Una scelta socialmente incomprensibile». Così Michele Pais, già Presidente del Consiglio regionale della Sardegna e consigliere comunale della Lega ad Alghero, commenta il riparto provvisorio dei contributi per il sostegno alle locazioni, previsto dalla legge 431/1998.

«Quella abitativa rappresenta una delle più gravi emergenze sociali della Sardegna, soprattutto nelle città più grandi e costiere, dove l’accesso alla casa è ormai precluso a fasce sempre più ampie della popolazione. Una difficoltà che non riguarda più soltanto le famiglie indigenti, ma anche quelle monoreddito, i lavoratori e le giovani coppie, a causa dell’aumento insostenibile dei canoni di locazione e della destinazione turistica degli appartamenti. In un simile contesto, la riduzione delle risorse destinate al sostegno degli affitti è ancora più grave e incomprensibile».

«Il confronto tra le assegnazioni provvisorie del 2025 e quelle del 2026 evidenzia un sostanziale dimezzamento delle risorse regionali, che passano da 39 a 21 milioni di euro. Nella Città metropolitana di Sassari, a fronte di una crescita del fabbisogno superiore alla media regionale, si registra una riduzione delle risorse di quasi 4,5 milioni di euro. A Sassari città il taglio supera 1,8 milioni di euro, passando da 4.147.172 a 2.324.781. Mentre ad Alghero le risorse sono addirittura inferiori alla metà di quelle assegnate provvisoriamente lo scorso anno, passando da 2.068mln a 1.020mln. Il tutto mentre proprio ad Alghero e Sassari si è registrato la crescita maggiore del disagio abitativo».

«Complessivamente, nel territorio metropolitano, oltre 6 milioni di euro di fabbisogno abitativo rischiano di rimanere insoddisfatti. Tali tagli sono impressionanti e ancor più incomprensibili se si confrontano con i 5 milioni di euro destinati alle sole città di Sassari e Alghero per i concertoni della sola notte di San Silvestro. Nessuna contrarietà alle manifestazioni di Capodanno, di cui riconosco il valore turistico ed economico, ma questo dato deve porci interrogativi seri sulle priorità di chi governa».

«Rivolgo un appello ai sindaci di Sassari e Alghero: facciano sentire forte la propria voce nei confronti della Regione, superando ogni logica di appartenenza politica, chiedendo l’integrale assegnazione del fabbisogno, per difendere i cittadini in difficoltà. La circostanza che si tratti ancora di assegnazioni provvisorie consente alla Giunta Todde di porre immediatamente rimedio a questa gravissima situazione, rifinanziando adeguatamente il Fondo già con la prossima variazione di bilancio prevista per fine novembre. Vigilerò. Di certo anche questo caso, conferma il giudizio negativo nei confronti della Governo Todde».