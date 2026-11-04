Eccellenze dell’IPSAR di Alghero a “A Tutto Gusto”: studenti sul podio tra tradizione e innovazione

Creatività, tradizione e valorizzazione dei prodotti del territorio: gli studenti dell’IPSAR di Alghero si distinguono nella manifestazione dedicata alla cultura enogastronomica sarda. Una giornata all’insegna della passione per la cucina e delle eccellenze locali ha visto protagonisti i ragazzi dell’Istituto presso il Mercato Civico di Alghero, nell’ambito dell’evento “A Tutto Gusto. Sardegna Terra d’Amare”.

A rappresentare la scuola nella gara dedicata ai giovani cuochi sono state le studentesse Rebecca Salis e Alice Carboni, che hanno presentato una proposta culinaria originale capace di reinterpretare gli ingredienti locali con accostamenti ricercati. Il loro piatto — una seada con formaggio e castagne, composta di pere e rosmarino e miele del Parco di Porto Conte — ha conquistato l’attenzione per l’equilibrio dei sapori, la cura della presentazione e l’armonioso contrasto tra la freschezza del rosmarino e la dolcezza degli altri elementi.

Ottimo risultato anche per gli studenti Subarna Akhter e Josto Salaris, che hanno conquistato il terzo posto con una preparazione che ha saputo unire tecnica e sensibilità gastronomica: Culurgiones di Sardegna al profumo di cacao, con cuore di zucca, patate e castagne su specchio d’oro allo zafferano.

La partecipazione alla manifestazione ha rappresentato per i ragazzi un’importante occasione di confronto professionale e di crescita, permettendo loro di mettere alla prova le competenze acquisite durante il percorso scolastico. Esperienze come questa testimoniano il valore della formazione alberghiera, in cui tecnica, creatività e lavoro di squadra si integrano per preparare i futuri professionisti del settore. Dall’Istituto sono giunti i complimenti a Rebecca, Alice, Subarna e Josto per l’impegno e la professionalità dimostrati nel rappresentare con orgoglio la scuola alberghiera di Alghero.