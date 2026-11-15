Eccellenza, l’Alghero piega il Calangianus (1-0) con una prodezza di Sagardia

Una vittoria di carattere, maturata al termine di un autentico assedio, scaccia i fantasmi di una domenica che sembrava stregata. Nella decima giornata del campionato di Eccellenza, l’Alghero supera per 1-0 il Calangianus al “Mariotti”, centrando il quarto successo consecutivo e consolidando il quarto posto in classifica a quota 19 punti, a ridosso delle prime della classe.

Il primo tempo: infortuni e rigore fallito La gara si mette subito in salita sul piano della sorte per la formazione di mister Giorico, costretta a rinunciare a Paolo Pinna per infortunio durante il riscaldamento pre-gara e a perdere anche Barboza nel corso della prima frazione per un problema fisico. Nonostante le defezioni, i giallorossi prendono in mano il pallino del gioco: al 23’ Bombagi scalda i guantoni al portiere ospite Raffi con un calcio piazzato dalla trequarti. Tre minuti più tardi l’Alghero recupera palla in zona offensiva innescando Virdis, la cui conclusione dall’interno dell’area sfiora la base del palo sinistro. I padroni di casa insistono con un tiro dalla distanza di Sagardia neutralizzato da Raffi, prima di correre un pericolo al 34’ sulla ripartenza veloce di Belloni, che penetra da sinistra e impegna severamente Giust. L’episodio chiave arriva al 38’: fallo in area di Tusacciu su Bombagi e calcio di rigore per l’Alghero. Dal dischetto si presenta Sagardia, che angola eccessivamente la conclusione e calcia a lato.

La ripresa: traversa di Marcangeli e la firma di Sagardia Nella seconda frazione l’Alghero rientra in campo determinato a scardinare la difesa gallurese. Al 6’ Baraye si incunea in area e conclude a rete, trovando l’opposizione decisiva di Giagheddu che devia in angolo. Al 14’ è Zirolia a tentare la stoccata ravvicinata respinta da Raffi, nuovamente provvidenziale al 21’ nell’anticipare Sagardia su un pallone vagante in area. Due minuti più tardi la sfortuna torna ad accanirsi sui padroni di casa: il bolide di Marcangeli dal limite fa tremare la traversa. L’Alghero non arretra e ci riprova al 27’ con Roccuzzo (deviazione in corner di Raffi), al 32’ con una chance non concretizzata da Sagardia da ottima posizione e al 33’ con un tiro di Bombagi ancora bloccato dall’estremo difensore ospite.

Quando il risultato sembra inchiodato sullo zero a zero, al 35′ (a dieci minuti dal novantesimo) arriva la giocata decisiva: Sagardia si coordina in area e inventa una conclusione spettacolare che non lascia scampo a Raffi, riscattando l’errore dal dischetto. Nel recupero c’è spazio anche per una rapida ripartenza finalizzata da Puttolu, che sfiora il raddoppio alzando di poco la mira sopra la traversa. Per l’Alghero arrivano così altri tre punti in vista della prossima trasferta, in programma sabato sul campo della Nuorese.