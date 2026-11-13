Eccellenza, l’Alghero cerca il poker contro il Calangianus per restare in vetta

Archiviata la parentesi di Coppa Italia con il 2-0 rifilato al Santa Teresa nella semifinale d’andata, per l’Alghero è già tempo di rituffarsi nel campionato di Eccellenza. Domenica 15 novembre, con fischio d’inizio alle ore 15 sul prato dello stadio “Mariotti”, i giallorossi ospiteranno il Calangianus per la decima giornata.

La squadra guidata da mister Giorico attraversa un ottimo momento di forma. In campionato Scognamillo e compagni arrivano da tre vittorie consecutive — l’ultima delle quali ottenuta per 2-1 sul difficile campo del Lanusei, che ha proiettato l’Alghero a quota 16 punti in piena zona vertice — e puntano ora a centrare il quarto successo di fila davanti al proprio pubblico per consolidare il piazzamento nei piani alti della classifica.

Al “Mariotti” si presenterà però un Calangianus in cerca di riscatto. Dopo un buon avvio di stagione, i galluresi sono scivolati nelle zone basse della graduatoria a causa di una serie negativa che, proprio nei giorni scorsi, ha spinto la dirigenza all’esonero dell’allenatore. In casa Alghero la soglia d’attenzione resta quindi altissima: affrontare una squadra ferita, motivata a dare una scossa all’ambiente dopo il cambio in panchina, nasconde inevitabili insidie e richiederà massima concentrazione dal primo all’ultimo minuto.

La società chiama a raccolta i propri tifosi per riempire gli spalti del “Mariotti” e spingere i giallorossi verso un altro risultato prezioso in questo intenso avvio di stagione.