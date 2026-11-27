Eccellenza, big match al “Mariotti”: domenica l’Alghero sfida la capolista Ilvamaddalena

Riflettori puntati sullo stadio “Mariotti” per la partita più attesa di questo scorcio di stagione. Domenica 29 novembre, con fischio d’inizio anticipato alle 14:30, l’Alghero ospiterà la capolista Ilvamaddalena nella gara valevole per la dodicesima giornata del girone d’andata del campionato di Eccellenza 2026/27.

La squadra guidata da mister Giorico si presenta al prestigioso appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo aver centrato la qualificazione alla finalissima regionale di Coppa Italia, grazie al pirotecnico 3-3 sul campo del Santa Teresa — firmato dalla doppietta di Sagardia e dal sigillo decisivo di Virdis nel finale — che ha fatto seguito al 2-0 dell’andata. Ottimo anche il momento in campionato, dove Scognamillo e compagni occupano attualmente il quarto posto in classifica a quota 20 punti, in coabitazione con il Bonorva, forti di una striscia positiva di sette risultati utili consecutivi.

Al “Mariotti” arriverà però la vera dominatrice di questa prima parte del torneo. L’Ilvamaddalena guida in solitaria la graduatoria con 27 punti all’attivo, frutto di un cammino straordinario per continuità e prolificità offensiva, e si presenta nella Riviera del Corallo forte del netto successo per 4-1 inflitto nell’ultimo turno alla Villacidrese.

Vista l’enorme attesa in città e la grande richiesta di tagliandi, la società giallorossa ricorda che è ufficialmente attiva la prevendita presso il punto vendita Muglia Gas, in via XX Settembre 157. I biglietti di tribuna sono disponibili al costo di 12 euro per il tagliando intero (over 18) e di 6 euro per il ridotto riservato ai ragazzi dai 16 ai 18 anni; sarà inoltre aperto il settore ospiti con una capienza di cento posti. Considerato che gli ingressi all’impianto saranno contingentati e si prevede il pubblico delle grandi occasioni, il club invita i tifosi ad assicurarsi in anticipo il tagliando e raccomanda a tutti i sostenitori di presentarsi allo stadio con largo anticipo — i cancelli apriranno alle 13:30 — così da agevolare le operazioni di controllo ai varchi ed entrare regolarmente prima del calcio d’avvio.