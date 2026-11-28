Diritto alla casa, l’appello di 33 città al ministro Salvini: «Da soli non ce la facciamo, apra un confronto»

In occasione della 43ª Assemblea annuale dell’ANCI svoltasi a Verona, l’Assessore all’Urbanistica e Politiche abitative Roberto Corbia, insieme rappresentanti delle Giunte e dei Sindaci in rappresentanza di 33 Comuni italiani ha consegnato giovedì scorso una lettera congiunta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Facendosi portavoce della piattaforma Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa — nata tre anni fa per sollecitare un Piano Casa Nazionale —gli amministratori locali chiedono al Ministro un incontro urgente “già chiesto tre volte in tre anni, ma mai ottenuto” riferiscono, “per affrontare una questione abitativa che sta colpendo le città italiane e minando la coesione sociale del Paese”.

Nel documento, i Comuni riconoscono “l’importanza dell’annuncio di un Piano Casa Nazionale ma attendono la pubblicazione degli avvisi pubblici per lo stanziamento delle prime risorse destinate alla ristrutturazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica

(ERP)”. I rappresentanti dei Comuni “esprimerebbero grande favore per la prospettiva di ripristinare il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo nazionale per gli inquilini morosi incolpevoli, due misure già richieste dalla piattaforma, di cui pure si discute in questi giorni ma non vi è ancora certezza”, affermano.

Per rendere incisiva la risposta alla crisi abitativa, tuttavia, gli enti locali ritengono indispensabile aprire subito un tavolo di confronto sulle dieci proposte elaborate dall’Alleanza, tra cui figurano: una legge quadro sull’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale; l’assegnazione gratuita ai Comuni di immobili e aree inutilizzate; rifinanziamento del Fondo Nazionale Locazione e Fondo Nazionale Morosi Incolpevoli; una legge nazionale per la regolamentazione delle piattaforme turistiche; una misura nazionale strutturale per l’emergenza abitativa e le persone senza dimora; agire sulla leva fiscalre per favorire l’affitto a canone concordato e penalizzare il vuoto agibile; una normativa specifica per favorire l’industrializzazione dell’edilizia residenziale sociale; il sostegno alle agenzie sociali per la locazione; l’aumento dei finanziamenti per le residenze universitarie a garanzia del diritto allo studio; l’accesso a fondi immobiliari a regia pubblica per l’affordable housing.

La lettera richiama inoltre l’attenzione sull’attuale Legge di Bilancio, che ha parzialmente recepito l’esigenza di agire sulla leva fiscale per incentivare l’affitto a canone concordato: su questo fronte, i Comuni propongono di lavorare insieme ad alcuni emendamenti introducendo anche misure per penalizzare gli alloggi sfitti agibili («vuoto agibile») nei territori ad alta tensione abitativa. Più in generale, gli amministratori chiedono una revisione organica delle politiche della casa — sul piano urbanistico, fiscale e dei finanziamenti ai lavori pubblici — coinvolgendo anche altre istituzioni nazionali chiave, come l’Agenzia delle Entrate per la verifica dei contratti.

Riprendendo le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio all’apertura dell’Assemblea ANCI, i firmatari sottolineano che quello della casa è un «modello che deve essere ripensato» e confermano la piena disponibilità delle amministrazioni locali a fare la propria parte.

«Una regia nazionale resta però davvero fondamentale – si legge nella lettera – perché da soli i nostri Comuni non hanno sufficienti risorse regolamentari, normative e materiali per garantire un diritto primario come quello alla casa, essenziale per il godimento di diritti come la salute, il lavoro e l’istruzione e per mantenere attrattivi i nostri territori per famiglie, lavoratrici, lavoratori e studenti».

«Il Ministro Salvini oggi ha annunciato che il Piano Casa è stato elaborato con gli enti locali, ma finora così non è stato” – affermano i firmatari. “Questa volta ci ha promesso un incontro, speriamo la promessa non si tramuti nel silenzio che abbiamo ricevuto in questi anni » chiosa il gruppo delle 33 città” concludono i 33 rappresentanti.