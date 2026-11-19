Destagionalizzazione, entra nel vivo il patto «Orizzonte Riviera del Corallo»: nasce il fondo per i voli

Si chiude il cerchio del partenariato e si avvicina la firma dei protocolli con i rispettivi atti amministrativi. Prosegue così l’attuazione del patto «Orizzonte Riviera del Corallo / Alghero All Seasons»: il protocollo strategico, attraverso la costituzione di un fondo dedicato, è finalizzato rafforzare l’accessibilità al territorio con particolare riferimento ai mesi di bassa stagione. Nella mattinata di ieri, presso la sede di Sogeaal, si è svolto l’incontro operativo che ha formalizzato i passaggi per la costituzione del fondo per la creazione di nuove stagionalità turistiche. L’azione si inserisce nel «Piano Lunga Stagione 2030», un programma che muove dai positivi riscontri del 2025, anno in cui l’area del Nord-Ovest ha totalizzato 3,3 milioni di presenze. I prossimi passi prevedono la definitiva composizione del comitato guida e l’attivazione dei tavoli tecnici operativi. Il piano triennale entrerà nel vivo la prossima primavera, con una prima verifica dei risultati fissati per l’autunno 2027.

Presenti il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, la Sindaca di Stintino Rita Vallebella, l’Assessora al Turismo Ornella Piras, il Presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti, il responsabile sviluppo network della Sogeaal Raffaele Ciaravola, Mario Garau, direttore Sviluppo rotte degli Aeroporti di Olbia e Alghero, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Sassari, Pietro Esposito, dirigenti e funzionari degli altri Enti partecipanti al Patto tra cui Castelsardo, Bosa e Sassari.

“Arriviamo alla fase operativa dopo l’avvio del Patto nell’estate appena trascorsa e che si sviluppa e trova decisioni e progettualità in un momento attuale in cui si evidenziano le criticità dei voli in continuità in considerazione del disimpegno di Aeroitalia” afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto. “La creazione di nuove stagionalità turistiche – prosegue – rappresenta una priorità strategica per garantire continuità economica alle imprese, maggiore stabilità occupazionale e valorizzazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno. Questa sinergia è importante, un nuovo impulso, un accordo aperto ad altri enti e istituzioni dell’area vasta, per lavorare a una visione d’insieme che punta alla continuità e stabilità dei collegamenti aerei per lo sviluppo turistico del territorio”. L’accordo vede per la prima volta insieme per un legame duraturo le istituzioni e le associazioni imprenditoriali impegnate in uno sforzo comune di promozione dell’intero nord ovest con iniziative e progetti volti a incrementare i flussi turistici nel mesi di media e bassa stagione. Il Comune di Alghero destinerà una quota dell’Imposta di Soggiorno per contribuire concretamente a questo progetto condiviso che vuole rafforzare i collegamenti aerei e la mobilità turistica, azioni di co-marketing con vettori aerei e operatori incoming, programmi di promozione e marketing, organizzazione di eventi e attrattive, attività di analisi, monitoraggio e sviluppo dell’offerta turistica destagionalizzata.

“La destagionalizzazione – riferisce l’Assessora al Turismo Ornella Piras – non può essere una sfida che affronta una singola città. Per essere davvero efficace deve diventare una politica territoriale condivisa, capace di mettere in rete amministrazioni, imprese, sistema aeroportuale e operatori economici. Il Patto nasce proprio con l’ambizione di costruire una destinazione integrata che valorizzi le eccellenze culturali, ambientali, sportive ed enogastronomiche del territorio durante tutto l’arco dell’anno”. La Camera di Commercio punta con decisione sul Patto, per la promozione della destinazione turistica Nord Ovest in periodi eccentrici rispetto all’estate. “La novità di questa operazione – spiega il presidente Stefano Visconti – è che per la prima volta si riuniscono sullo stesso tavolo soggetti molto diversi tra loro, come Amministrazioni locali, Enti, Società di gestione degli Aeroporti di Alghero e Olbia e Associazioni di Categoria. Ci si presenta quindi ai mercati e indirettamente alle compagnie di volo come una destinazione organizzata managerialmente che vuole fare promozione di destinazione anche, anche attraverso i canali delle compagnie stesse. Lo scopo è quello di integrare il traffico aereoportuale in periodi di bassissima stagione turistica ( inizio primavera e ultima decade di ottobre fino a novembre), che creerebbe presenze sulla destinazione”.

Il mirino è puntato verso l’autunno, dal 23 ottobre al 30 novembre, allargando così la stagione aeroportuale e anticipando l’esordio al 1 marzo dell’anno successivo anziché al 23 con l’obiettivo tra l’altro di far diventare “stagione” anche quella autunnale, il che significa garantire più giorni di occupazione alla forza lavoro. Il comitato guida si riunirà nuovamente entro la fine del mese per la sottoscrizione dei protocolli di adesione da parte degli Enti che vorranno contribuire al progetto.