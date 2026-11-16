Derby amaro per l’Alguer Rugby: l’Amatori si impone 50-3

Prima sconfitta stagionale nel campionato di Serie C regionale per l’Alguer Rugby, che ieri pomeriggio a Maria Pia, di fronte a una bella cornice di pubblico, ha ceduto per 50-3 all’Amatori Rugby Alghero nel primo derby cittadino della stagione.

Nonostante l’ampio divario finale, il campo ha offerto comunque segnali incoraggianti per Sechi e compagni. Nella prima frazione di gioco, infatti, l’Alguer Rugby ha retto l’urto difendendo con ordine e rallentando la manovra avversaria: si è andati al riposo sul 3-19 (tre mete per l’Amatori, di cui due trasformate), con i tre punti locali firmati su calcio piazzato dal nuovo innesto spagnolo Hernandez.

Nella ripresa, però, dopo aver subito altre due marcature, l’Alguer Rugby ha accusato un calo mentale e fisico che ha permesso agli avversari di dilagare fino alle otto mete complessive.

Archiviato il derby, per la squadra sarà fondamentale lavorare sulle sbavature emerse nella seconda metà di gara e preparare al meglio il prossimo impegno di campionato: domenica 22 novembre è già in calendario la trasferta sul campo del Capoterra.