Derby ad alto voltaggio: la Mercede vince nel finale, ma la SAP Alghero conferma la sua crescita

Il derby di Alghero va alla Mercede, che sabato 31 ottobre al PalaCorbia supera la SAP Alghero per 80-73 al termine di una gara intensa, giocata punto a punto fino all’ultimo minuto. L’avvio è tutto delle padrone di casa, che piazzano subito un parziale di 10-0. La SAP non si scompone: ricuce lo strappo e chiude il primo quarto sotto 26-21. Nel secondo periodo le ragazze di coach Mario Simula cambiano passo, vincendo il parziale 21-17 e andando all’intervallo sul 47-38.
Al rientro dagli spogliatoi la SAP continua a spingere, aggiudicandosi anche il terzo quarto (18-15) e presentandosi all’ultima frazione in vantaggio per 60-58. La gara resta in perfetto equilibrio fino agli ultimi due minuti, quando la Mercede trova lo spunto decisivo e chiude l’ultimo quarto 22-13, fissando il punteggio sul definitivo 80-73. Per la SAP sono quattro le giocatrici in doppia cifra: le playmaker Cossu e Peana e le lunghe Samake e Traore, quest’ultima miglior realizzatrice dell’incontro con 21 punti.
Nonostante il risultato, la sconfitta non cancella i segnali di crescita di un gruppo che migliora di settimana in settimana.
«Abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta e che il lavoro inizia a dare i suoi frutti — commenta coach Mario Simula —. Le ragazze hanno dato tutte il massimo: serviva quella cattiveria agonistica e l’hanno messa in campo da subito e per tutto il tempo in cui sono state impiegate».
Sulla stessa linea il direttore sportivo Antonello Muroni: «Il risultato non ci sorride, ma da questa partita portiamo a casa tante note positive. Il lavoro in palestra comincia a vedersi e le ragazze lo hanno dimostrato sul parquet con grinta, carattere e spirito di squadra».
Un percorso di crescita che la società porta avanti insieme al main partner Geocoss Costruzioni e agli sponsor Frecce delle Grotte Srl, Clima Servizi e Colorificio San Marco.
Sorrisi anche dal settore giovanile. In campo maschile, l’Under 17 Eccellenza vince 82-71 a Olbia, mentre l’Under 17 Gold supera 98-39 l’Accademia Olmedo al PalaManchia, centrando la terza vittoria consecutiva. Per il settore femminile (sostenuto dal Centro MeC), l’Under 15 si impone con un netto 109-26 a Quartu Sant’Elena contro Il Gabbiano, mentre l’Under 19 conquista il successo nel posticipo del lunedì contro il Basket Macomer 2.0, chiudendo 90-28.
Il calendario degli impegni proseguirà giovedì 5 novembre con l’Under 17 femminile impegnata contro il Basket 90. Grande attesa infine per la prima squadra, che tornerà protagonista davanti al proprio pubblico sabato 7 novembre alle ore 19:00 al PalaManchia per la sfida contro Elmas.