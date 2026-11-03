Democrazia e astensionismo: Federico Fornaro presenta il suo ultimo libro ad Alghero

Un confronto aperto alla cittadinanza sulle fragilità della politica contemporanea e sulle ragioni della crescente disaffezione verso le urne. Sabato 7 novembre, alle ore 17, la sala della Fondazione Laconi in via Mazzini 99 ospiterà la presentazione del libro «Una democrazia senza popolo. Astensionismo e deriva plebiscitaria nell’Italia contemporanea» (Bollati Boringhieri), firmato dal deputato Federico Fornaro.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Intrecci Culturali in collaborazione con la libreria Il Labirinto – Mondadori e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Dopo l’introduzione ai lavori curata da Claudio Montalto per la Fondazione Laconi, la parola passerà a Paolo Bellotti di Intrecci Culturali, che coordinerà il dibattito insieme alla presidente di ANCI Sardegna Daniela Falconi e al fondatore dell’associazione culturale Maestrale Mario Bruno.

Al centro della riflessione proposta da Fornaro ci sono i quattro fattori chiave che minano la salute delle istituzioni democratiche: le disuguaglianze sociali in aumento, l’indebolimento della memoria storica, la disinformazione spregiudicata e la perdita di fiducia nel futuro. Fenomeni che alimentano l’astensionismo e spingono la politica verso una deriva plebiscitaria, dove il rapporto diretto tra leader ed elettori sostituisce i tradizionali spazi di partecipazione e mediazione. L’incontro rappresenta dunque un’occasione per interrogarsi su come ricostruire un dialogo efficace tra istituzioni e cittadini.