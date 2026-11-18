Delega alla Sanità, la retromarcia di Todde. Forza Italia: «Prende atto del caos ma il danno è fatto»

“Ci è voluto quasi un anno perché Alessandra Todde si rendesse conto che guidare contemporaneamente la Regione e l’assessorato alla Sanità era un carico che non poteva sostenere. Oggi ammette che si tratta di un incarico che comporta grandi sacrifici e annuncia di voler individuare un assessore dedicato. Una consapevolezza tardiva, che arriva dopo undici mesi nei quali la sanità sarda ha continuato a precipitare in una crisi sempre più profonda”. Lo dichiarano Pietro Pittalis, segretario regionale di Forza Italia, e Marco Tedde, consigliere nazionale del partito.

“Nel frattempo – proseguono – i cittadini hanno dovuto fare i conti con liste d’attesa sempre più lunghe, medicina territoriale in affanno, carenza di medici e di strutture, ospedali in difficoltà e servizi essenziali che in troppe realtà non vengono garantiti. Per tanti sardi il diritto alla salute si è trasformato in un diritto negato, con conseguenze sociali e sanitarie pesanti e difficili da recuperare. La responsabilità politica di questa gestione ricade sulla presidente Todde. I risultati di quest’ultimo anno sono persino peggiori di quelli già contestati alla precedente gestione Bartolazzi”.

“Non basta riconoscere oggi che l’incarico richiede tempo, dedizione e competenze specifiche. Bisogna fare i conti con ciò che è accaduto e con i danni prodotti da una gestione che non è riuscita a dare risposte ai bisogni dei cittadini e che ha peggiorato la sanità regionale. Adesso occorre una svolta vera. Ci auguriamo che la presidente individui rapidamente una figura competente e autorevole, con esperienza amministrativa e sanitaria, capacità di governo e una visione chiara delle riforme necessarie. La sanità non può essere gestita come un incarico aggiuntivo né può continuare a vivere nell’emergenza permanente”.

“I sardi meritano una sanità che funzioni, tempi di cura compatibili con i bisogni delle persone, servizi territoriali efficienti e ospedali adeguati. Meritano, soprattutto, il rispetto del loro diritto alla salute e cure dignitose. Recuperare il terreno perduto richiederà un lavoro enorme. Ma è un lavoro che non può più essere rinviato” – concludono gli esponenti azzurri.