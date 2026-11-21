Dalla Regione oltre 23 milioni di euro per i Parchi naturali della Sardegna

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’Assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, un programma di 16 interventi infrastrutturali nei quattro parchi naturali regionali della Sardegna, per un investimento complessivo di 23 milioni e 295 mila euro.

Si tratta del più rilevante stanziamento infrastrutturale mai destinato dalla Regione al sistema dei parchi naturali regionali, con l’obiettivo di rafforzarne le capacità di tutela ambientale, conservazione della biodiversità, ricerca, educazione ambientale e fruizione sostenibile.

“Per la prima volta mettiamo a disposizione dei nostri parchi risorse di questa dimensione, per trasformare gli strumenti di pianificazione in opere e servizi concreti», dichiara l’Assessora Laconi. «I parchi non sono soltanto luoghi da proteggere, ma rappresentano un patrimonio naturale, culturale e sociale capace di generare conoscenza, opportunità e sviluppo sostenibile. Con questo investimento vogliamo rafforzare il loro ruolo e la loro capacità di essere protagonisti della crescita dei territori”.

Il programma interessa tutti e quattro i parchi naturali regionali, con interventi differenziati in funzione delle caratteristiche e delle esigenze di ciascuna area.

Al Parco di Molentargius-Saline sono destinati oltre 11,3 milioni di euro, prevalentemente per il completamento del progetto di tutela ambientale del Bellarosa Maggiore, delle vasche del retrolitorale e della piana di Is Arenas. Gli interventi comprendono inoltre il recupero di edifici storici e il ripristino dei siti di nidificazione dell’avifauna, in una zona umida di importanza internazionale.

Al Parco di Tepilora sono assegnati 4,925 milioni di euro, per sviluppare una rete di rifugi, infrastrutture per il turismo naturalistico ed esperienziale, la mobilità dolce e la valorizzazione della Riserva della Biosfera riconosciuta dall’UNESCO.

Al Parco di Gutturu Mannu vanno oltre 3,6 milioni di euro, destinati al miglioramento dell’accessibilità, alla riqualificazione della strada Pixinamanna–Is Cannoneris, al recupero delle strutture di Pantaleo e alla realizzazione di un punto informativo presso il Castello di Acquafredda, a Siliqua.

Al Parco di Porto Conte sono destinati oltre 3,4 milioni di euro, per il completamento dell’area di sosta green presso Casa Gioiosa, la riqualificazione del complesso del Porticciolo e il recupero dell’immobile Cuile Tramariglio.

Il programma si inserisce nel percorso di rafforzamento del sistema regionale delle aree protette, dopo il completamento dell’iter di approvazione dei Piani dei parchi di Tepilora, Molentargius-Saline e Gutturu Mannu.

“La tutela della natura richiede investimenti, capacità progettuale e una visione di lungo periodo», conclude Laconi. “Con questa programmazione rafforziamo il legame tra conservazione ambientale e sviluppo locale, migliorando l’accessibilità, i servizi e le opportunità di conoscenza e fruizione del nostro patrimonio naturale. È un investimento che guarda anche alle aree interne, alle comunità che vivono questi territori e alle generazioni future”.